Negocios

George Durman, director de operaciones de la División Salud de Grupo Montecristo: “La democratización del acceso a la salud privada ha sido clave, y un facilitador determinante ha sido la oferta de financiamiento”

Con una red de 3.000 colaboradores y presencia en las siete provincias, el conglomerado ajusta sus modelos de atención para competir en el mercado de la salud privada

Por Brandon Flores

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

El sector de la salud privada en Costa Rica experimenta un crecimiento constante impulsado por la necesidad de los usuarios de acceder a diagnósticos oportunos y procedimientos especializados. En este escenario, la división salud de Grupo Montecristo —que engloba marcas como el Hospital Metropolitano, la plataforma de medicina prepagada Medismart, Laboratorios Páez, centros de nutrición y cadenas ópticas— reportó la atención de 2,5 millones de citas durante el último año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Grupo MontecristoSalud PrivadaGeorge Durman
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.