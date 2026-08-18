Gigante mundial de la consultoría abre oficina en Costa Rica para operar como ‘hub’ regional

Una firma multinacional de consultoría estratégica de alcance global eligió al país para establecer su nueva sede física a partir de setiembre, con la cual busca estructurar un centro de operaciones orientado a prestar servicios en toda Centroamérica y el Caribe.

Se trata de Boston Consulting Group (BCG), una firma estadounidense que busca responder a la sofisticación del ecosistema empresarial local, caracterizado por la presencia de servicios avanzados, manufactura especializada, tecnología y sector financiero. Para iniciar, la firma tendrá tres socios que manejarán las operaciones.

Marcial González, managing director & partner de BCG, confirmó a este medio que la estabilidad institucional, el talento calificado y la apertura a la inversión fueron claves para concretar la apertura. “Elegimos Costa Rica no solo por lo que pasa aquí, sino por todo lo que se puede construir desde aquí para la región. No es una oficina más: es la plataforma de BCG para Centroamérica y el Caribe”, afirmó.

En sus primeros meses de operación, la consultora se enfocará en estructurar su equipo local, afianzar relaciones con clientes regionales y acelerar la competitividad de las empresas que enfrentan procesos de reorganización o expansión comercial.

Frente a competidores consolidados y las firmas del segmento Big Four, BCG busca posicionar una oferta diferenciada que combina estrategia de alto nivel, inteligencia artificial, transformación digital, sostenibilidad y el aprovechamiento de tendencias como el nearshoring.

En el 2022, BCG anunció la instalación de “Nexus”, su Centro de Servicios Empresariales en Costa Rica, ubicado en Ultrapark I en Heredia. Esta sede funciona como un centro de operaciones estratégicas para brindar soporte interno e integrarse a la red global de clientes y consultores de la compañía, principalmente en Norteamérica.

Ahora abrirá un espacio para dedicarse a su core business.

BCG es una multinacional estadounidense fundada en 1963 y con sede en Boston, Massachusetts. Es una de las “Big Three” (las “tres grandes”, conocidas también como “MBB”, acrónimo que representa las iniciales de las tres firmas de consultoría estratégica más grandes del mundo por ingresos) junto con McKinsey & Company, y Bain & Company.

Boston Consulting Group tiene presencia en más de 50 países con más de 100 oficinas en los seis continentes. En cuanto a sus ingresos, la firma reportó una facturación global de $14.400 millones de dólares, consolidando una plantilla de unos 33.500 empleados.