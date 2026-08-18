Negocios

Gigante mundial de la consultoría abre oficina en Costa Rica para operar como ‘hub’ regional

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Por Brandon Flores

Una firma multinacional de consultoría estratégica de alcance global eligió al país para establecer su nueva sede física a partir de setiembre, con la cual busca estructurar un centro de operaciones orientado a prestar servicios en toda Centroamérica y el Caribe.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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