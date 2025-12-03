Negocios

Gigante sueco de dispositivos médicos abre operaciones en Costa Rica y sumará esta cantidad de empleos al occidente del país en su primer año

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La empresa Trelleborg Healthcare & Medical, de origen sueco, inauguró en Costa Rica su primera planta de manufactura de dispositivos médicos en Centroamérica. La instalación se ubica en el parque empresarial Evolution Free Zone, en Grecia, y forma parte de la estrategia global de la compañía para consolidar cadenas de valor y reducir costos logísticos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Trelleborgdispositivos médicosinversiones extranjerasempleos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.