Gigante sueco de dispositivos médicos abre operaciones en Costa Rica y sumará esta cantidad de empleos al occidente del país en su primer año

La empresa Trelleborg Healthcare & Medical, de origen sueco, inauguró en Costa Rica su primera planta de manufactura de dispositivos médicos en Centroamérica. La instalación se ubica en el parque empresarial Evolution Free Zone, en Grecia, y forma parte de la estrategia global de la compañía para consolidar cadenas de valor y reducir costos logísticos.

La planta cuenta con un área de 10.000 metros cuadrados y requirió una inversión superior a los $20 millones. Según un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior, la operación generará alrededor de 100 empleos directos durante su primer año, cifra que se suma al ecosistema de las 95 empresas de ciencias de la vida que ya operan en el país.

Fachada de la planta en Evolution Free Zone. (Procomer/Cortesía)

La ubicación estratégica de Grecia fue uno de los factores determinantes para la instalación. El parque industrial se encuentra a 15 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y ofrece acceso directo a carreteras y puertos, además de cercanía con centros urbanos que concentran mano de obra calificada.

La presidenta de Trelleborg Healthcare & Medical, Linda Muroski, explicó en el comunicado oficial de la inauguración:

“Queremos proporcionar dispositivos médicos, componentes y ensamblajes terminados en un solo lugar. Al producir los componentes en un solo sitio y moverlos al ensamblaje bajo un mismo techo, reducimos los costos de transporte y la gestión de múltiples proveedores para nuestros clientes”.

El diseño de la planta incorpora criterios de sostenibilidad. La empresa informó que las instalaciones buscan obtener la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un estándar internacional que evalúa eficiencia energética, uso responsable del agua, reducción de emisiones y materiales de construcción sostenibles.

Entre las medidas aplicadas se incluyen techos preparados para paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia y puntos de carga para vehículos eléctricos.

La nueva operación permitirá a Trelleborg producir componentes y ensamblajes terminados de dispositivos médicos para exportación hacia mercados clave como Estados Unidos y Europa.

La compañía detalló que los procesos incluirán moldeo de caucho de silicón líquido, producción de termoplásticos, inmersión y ensamble en cuartos limpios (o clean rooms), cumpliendo con los estándares específicos de la industria.

Autoridades costarricenses destacaron la importancia de la inversión. La ministra a.i. de Comercio Exterior, Indiana Trejos, señaló en 2024 que “la llegada de Trelleborg consolida aún más el sector de dispositivos médicos y la importancia de Costa Rica como exportador mundial”. En ese año, las exportaciones de dispositivos médicos alcanzaron $7.624 millones, equivalentes al 41% del total exportado por el país.

Por su parte, la gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Laura López, indicó que la instalación responde a la estrategia de atraer inversión extranjera directa fuera de la Gran Área Metropolitana, con el objetivo de impulsar el desarrollo de comunidades y diversificar el origen de las inversiones.

La empresa invirtió más de $20 millones en la construcción de las instalaciones de 10.000 metros cuadrados y se estima la creación de más de 100 empleos directos durante su primer año de operación (Cortesía/Procomer)

La inauguración de Trelleborg en Grecia refuerza la posición de Costa Rica como hub regional de manufactura avanzada en ciencias de la vida. La operación se integra a un sector que continúa expandiéndose y que representa uno de los principales motores de exportación del país.