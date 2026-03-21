Negocios

Gran Vía Plaza Comercial abre en Paseo Colón con una oferta de 27 locales

Entre aperturas parciales y locales en construcción, el nuevo complejo comienza a tomar forma con una mezcla de gastronomía, comercio y servicios.

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Por Tatiana Soto Morales

Un restaurante de hamburguesas y otro de mariscos marcaron la apertura de la Gran Vía Plaza Comercial en Paseo Colón.








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Gran Vía Plaza ComercialPaseo Colón
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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