Gran Vía Plaza Comercial abre en Paseo Colón con una oferta de 27 locales

Un restaurante de hamburguesas y otro de mariscos marcaron la apertura de la Gran Vía Plaza Comercial en Paseo Colón.

La plaza abrió sus puertas desde febrero anterior, pero aún se mantiene con trabajos de construcción en los locales y en medio del establecimiento de los inquilinos.

La propuesta, que mezcla gastronomía y tiendas, se ubica 100 metros este del Banco de Costa Rica de Paseo Colón. Datos proporcionados por la Municipalidad de San José indican que el permiso de construcción fue solicitado por Porvenir Inmobiliario S.A.

La terraza de la plaza comercial tiene vista hacia Paseo Colón. (Gran Vía Plaza Comercial/Gran Vía Plaza Comercial para EF.)

El restaurante de comida asiática Satay, y el de comida mexicana Compadres, empezaron a operar el 20 de marzo, según informó la administradora de la plaza, Ana María Barreto. Además, comentó que la heladería Bahama se suma a las más recientes aperturas.

“Al ingresar, el lado izquierdo (de la plaza) corresponde principalmente a gastronomía. En la terraza tenemos venta de hamburguesas por parte de Dip Deep Burger y próximamente comida italiana con Bendita Pasta”, explicó Barreto, quien añadió que la parte derecha tendrá el servicio de cuidado de cejas, pestañas y pigmentación de labios, así como una tienda de maquillaje profesional de la marca Kryolan.

Así se ve el segundo piso de la Gran Vía Plaza Comercial. (Gran Vía Plaza Comercial/Gran Vía Plaza Comercial para EF.)

Locales gastronómicos Dip Deep Burger Los Mariscos Royal Wings Bendita Pasta Satay Compadres Churrería Porfirio Heladería Bahama

Esta plaza comercial cuenta con 27 locales, y su horario de atención es de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Según Barreto, la ubicación se debe a la intención de reactivar Paseo Colón y darle una nueva cara como punto de encuentro.