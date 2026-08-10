Grupo Mutual realizará remate de joyas y artículos de colección

Grupo Mutual anunció el remate de bienes provenientes de cajas de seguridad liberadas por morosidad.

La subasta representa una oportunidad para que los interesados adquieran piezas de valor que se encontraban bajo el resguardo de la institución financiera y que, debido al incumplimiento de los titulares, ahora pasan a ser liquidadas.

Según la información compartida por la entidad a través de un comunicado oficial, los bienes a rematar se centran principalmente en dos categorías: joyería diversa y billetes y monedas de colección.

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de setiembre a las 10:00 a.m. en las oficinas centrales de la entidad, ubicadas en Alajuela.

Para formar parte de este remate, la institución estableció condiciones financieras estrictas. El requisito principal es que las personas interesadas deben demostrar un saldo mínimo disponible para participar fijado en ¢7,09 millones.

Fechas clave e inscripción previa

El proceso para participar requiere de una gestión previa por parte de los interesados, dado que la inscripción no es automática el día del evento.

El periodo habilitado para registrarse comenzó el 6 de agosto y se extenderá hasta el 14 de agosto.

La entidad también habilitó un espacio para que los potenciales compradores puedan evaluar los artículos antes de pujar por ellos.

Conozca los requisitos, las fechas de inscripción y el saldo mínimo para participar en el remate de joyas y artículos collecionables. (Shutterstock para EF)

La exhibición previa de los bienes se realizará el 19 de agosto, en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 2:00 p.m. Para asistir a esta visualización, es estrictamente necesario contar con una cita programada.

Para gestionar las inscripciones, agendar la cita de visualización o realizar consultas adicionales, Grupo Mutual habilitó el número telefónico 2437-1152 y el correo electrónico lfalpizarg@grupomutual.fi.cr.