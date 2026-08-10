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Grupo Mutual realizará remate de joyas y artículos de colección

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Por Marcia Solano Miller

Grupo Mutual anunció el remate de bienes provenientes de cajas de seguridad liberadas por morosidad.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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