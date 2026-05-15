Negocios

Active Motors (empresa de Grupo Q) busca adquirir una marca de vehículos que distribuía Motores Británicos; le contamos los detalles

Actualmente Grupo Q distribuye en Costa Rica los modelos de Hyundai, Chevrolet, Isuzu, Cadillac, entre otros. Nuevo proceso de adquisición se encuentra en la Coprocom.

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Por Brandon Flores

El mercado automotriz nacional continúa registrando movimientos que involucran marcas y distribuidores. Ahora la empresa Active Motors (parte de Grupo Q) ha iniciado el proceso para fortalecer su portafolio con una marca que vino al país de la mano de Motores Británicos.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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