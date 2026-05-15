Active Motors (empresa de Grupo Q) busca adquirir una marca de vehículos que distribuía Motores Británicos; le contamos los detalles

El mercado automotriz nacional continúa registrando movimientos que involucran marcas y distribuidores. Ahora la empresa Active Motors (parte de Grupo Q) ha iniciado el proceso para fortalecer su portafolio con una marca que vino al país de la mano de Motores Británicos.

De acuerdo con información publicada en el sitio web de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), el grupo ha iniciado el proceso para adquirir la representación de la marca GAC, que llegó a Costa Rica en 2024 y era distribuida por la firma Grupo Auto Comercial Costarricense Graccri (parte de Motores Británicos).

El convenio incluye la compra del portafolio de vehículos nuevos, usados, servicio de taller y venta de repuestos en todo el país. “Active Motors, empresa de Grupo Q, se encuentra actualmente realizando el proceso correspondiente ante la Coprocom para la posible representación de la marca GAC en Costa Rica. Como parte del mismo, se ha presentado ante las autoridades la información y documentación requerida, por lo que actualmente se está a la espera de la resolución correspondiente”, comentó Carlos Maldonado, director comercial de Grupo Q ante una consulta de este medio.

De concretarse el movimiento, Grupo Q se llevaría los modelos de GAC: GS3, GS4, GS4 Max, GS8, M6 Pro, Emkoo y Emzoom; sus precios van desde los $23.900 hasta los $49.500, según su sitio web.

Por su parte, Grupo Q maneja en Costa Rica las marcas Hyundai, Chevrolet, Isuzu, Cadillac, GWM, Arcfox y Forland (camiones).