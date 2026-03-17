Grupo Zuma adquiere operaciones de Prolusa y Rapco para liderar el mercado regional

Las empresas costarricenses Productos Lubricantes, S.A. (Prolusa) y Rafael Pinto y Compañía, S.A. (Rapco) han iniciado formalmente su proceso de integración al Grupo Zuma de Guatemala mediante un acuerdo de venta de sus operaciones. Este se encuentra sujeto a la aprobación de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM).

La transacción busca unir a organizaciones líderes con trayectorias complementarias para consolidar una plataforma regional más sólida y eficiente en el sector automotriz e industrial.

Como parte fundamental de la transacción, también se integrarán las redes de atención vehicular Super Servicio y Greenlubs, las cuales brindan servicios especializados a vehículos particulares, comerciales y grandes flotillas en todo el territorio costarricense.

Cristian Saravia, presidente de Grupo Zuma, destacó que esta unión tiene como objetivo optimizar la logística y acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en Centroamérica bajo una visión de crecimiento sostenible. Por su parte, William Fondevila, Director General de Prolusa y Rapco, señaló que la integración marca el inicio de una nueva etapa de generación de valor para clientes y socios comerciales.

Con este movimiento, Grupo Zuma —que es distribuidor número de lubricantes en Guatemala con más de 8.000 socios— suma a su portafolio la red de Prolusa y Rapco en Costa Rica, la cual aporta más de 25 familias de productos y servicios a través de sus 5.000 socios estratégicos en el país.