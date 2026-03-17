Negocios

Grupo Zuma adquiere operaciones de Prolusa y Rapco para liderar el mercado regional

La firma guatemalteca integra a las compañías costarricenses junto a sus redes de servicio vehicular

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Por Brandon Flores

Las empresas costarricenses Productos Lubricantes, S.A. (Prolusa) y Rafael Pinto y Compañía, S.A. (Rapco) han iniciado formalmente su proceso de integración al Grupo Zuma de Guatemala mediante un acuerdo de venta de sus operaciones. Este se encuentra sujeto a la aprobación de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM).








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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