Negocios

Guía de carros 2025: estos son los nuevos modelos de vehículos que llegaron a Costa Rica en el primer semestre

Conozca los nuevos carros que llegaron a Costa Rica en el primer semestre de 2025 y sus características.

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Los mercados dependen en buena parte de su capacidad de adaptarse a las tendencias de compra de los consumidores mediante el impulso de nuevos productos que satisfagan su demanda, por lo que el sector automotor no se queda atrás.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.