Negocios

Guía legal para estructurar fusiones y adquisiciones empresariales fuera de Costa Rica

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Por Eric Scharf
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En una transacción en la que un inversionista costarricense le compra a otro tico su empresa con operaciones en Costa Rica, las leyes locales regularán la transacción. Por lo tanto, los contratantes saben cuáles serían las consecuencias de incumplir sus obligaciones contractuales o cuáles tribunales conocerían de un eventual conflicto.








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