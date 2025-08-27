Negocios

Hacienda ahora podrá cerrar temporalmente su negocio si incumple con esta normativa aduanera

La nueva política de cierre empezó a regir el 15 de agosto pasado.

Por Mathew Chaves

El Ministerio de Hacienda aplicará el cierre temporal de establecimientos comerciales por 15 días naturales a quienes infrinjan la normativa aduanera. Esta medida también puede incluir sanciones administrativas o la imposición de medidas cautelares.








