Negocios

Hacienda cambia el periodo de la declaración 270: así quedan las fechas para 2025, 2026 y 2027

La Dirección General de Tributación modificó los plazos de presentación de la Declaración 270 para dar tiempo a la adaptación de sistemas.

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Por Mathew Chaves

La Dirección General de Tributación movió el calendario de una obligación informativa que forma parte de la carga tributaria de quienes deben reportar clientes, proveedores y gastos específicos sin comprobante electrónico.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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