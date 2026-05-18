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¿Hay vida más allá del fútbol? El difícil camino para consolidar un “segundo deporte” en Costa Rica

¿Reina el fútbol en solitario? Analizamos si existe en Costa Rica otra disciplina que se le asemeje como negocio y fenómeno social.

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Por Randall Corella Vargas

En noviembre del 2025, tras el triste desempeño de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica y su no clasificación a la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la decepción de miles de aficionados a este deporte fue más que evidente. Ante ese panorama, no dudo que a muchos, como a mí, les haya surgido una duda: si el enojo de los costarricenses fuera tanto como para dejar de seguir al fútbol, ¿por cuál deporte nacional lo cambiarían?








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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