Negocios

Holcim busca 15 conductores en Costa Rica: estos son los requisitos

Holcim Costa Rica abrió 15 vacantes para conductores de mixer en Heredia. Conozca requisitos y cómo aplicar

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Por Alonso Ramírez

La Holcim Costa Rica abrió un proceso de reclutamiento para contratar 15 conductores de mixer para su operación en Heredia.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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