Holcim busca 15 conductores en Costa Rica: estos son los requisitos

La Holcim Costa Rica abrió un proceso de reclutamiento para contratar 15 conductores de mixer para su operación en Heredia.
La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en el manejo de equipo pesado dentro del sector construcción, con un perfil técnico.
Perfil requerido y requisitos
El puesto está enfocado en la operación de unidades tipo mixer, utilizadas para el transporte y manejo de concreto en obras constructivas.
Para optar por la vacante, las personas interesadas deben cumplir con:
- Contar con experiencia en operación de equipo pesado como mixer, chompipa, vagoneta u otros similares.
- Tener vigente la licencia B3 (requisito indispensable).
- Tener vigente la licencia D3 (deseable).
- Estar disponibles para trabajar en turnos rotativos.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden enviar su currículum y oferta información al correo reclutamiento.costarica@holcim.com. En el asunto del mensaje deben indicar “Conductor/a Mixer”.
Para esta contratación la empresa también habilitó sus canales oficiales en redes sociales, con el fin de brindar información adicional sobre el proceso.