Holcim busca 15 conductores en Costa Rica: estos son los requisitos

La Holcim Costa Rica abrió un proceso de reclutamiento para contratar 15 conductores de mixer para su operación en Heredia.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en el manejo de equipo pesado dentro del sector construcción, con un perfil técnico.

Holcim busca personal: vea cómo aplicar (Cortesía /Cortesía)

Perfil requerido y requisitos

El puesto está enfocado en la operación de unidades tipo mixer, utilizadas para el transporte y manejo de concreto en obras constructivas.

Para optar por la vacante, las personas interesadas deben cumplir con:

Contar con experiencia en operación de equipo pesado como mixer, chompipa, vagoneta u otros similares.

Tener vigente la licencia B3 (requisito indispensable).

Tener vigente la licencia D3 (deseable).

Estar disponibles para trabajar en turnos rotativos.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden enviar su currículum y oferta información al correo reclutamiento.costarica@holcim.com. En el asunto del mensaje deben indicar “Conductor/a Mixer”.

Para esta contratación la empresa también habilitó sus canales oficiales en redes sociales, con el fin de brindar información adicional sobre el proceso.