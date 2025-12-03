Holcim concreta la adquisición de operaciones de AMCO Costa Rica

Holcim Costa Rica anunció, este miércoles 3 de diciembre, la finalización del proceso para adquirir las unidades de negocio de concreto premezclado de AMCO, (empresa del Grupo América).

Este proceso empezó en abril de 2025 cuando las dos compañías presentaron ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) la solicitud de autorización de las transacciones de compraventa.

El negocio implicó una inversión de más de 5 millones de dólares estadounidenses que, para Holcim, representan “un paso estratégico que amplía la presencia en el país y refuerza la capacidad para atender la creciente demanda del sector construcción”.

La cementera agregó que el acuerdo integrará las operaciones de AMCO ubicadas en Guanacaste y San Joaquín de Flores, en Heredia, que ahora pasarán a operar bajo la marca Holcim como dos nuevas plantas de concreto.

“Con esta ampliación, la empresa incrementará su cobertura nacional, mejorará los tiempos de atención en zonas estratégicas y fortalecerá su capacidad productiva. Holcim proyecta multiplicar por diez su producción de concreto, pasando de 20.000 m³ a una estimación de 200.000 m³ tras la integración”, indicó la empresa por medio de un comunicado de prensa.

El negocio implicó una inversión aproximada de 5,4 millones de dólares. (Cortesía Holcim/Cortesía Holcim)

Holcim también anunció la absorción de los más de 120 colaboradores que actualmente forman parte de las operaciones de AMCO, lo que le permitirá aumentar su equipo en Costa Rica a más de 600 colaboradores “con proyección de crecimiento” en áreas como operación, conductores de mixers y administrativos.

“Esta adquisición nos permite ampliar significativamente nuestra presencia, fortalecer nuestra propuesta de valor y potenciar la atención que brindamos a nuestros clientes en todo el territorio nacional. La integración de estas operaciones nos prepara para dar un mejor servicio frente a las necesidades del sector, con soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles para Costa Rica”, dijo Natalia Soler, CEO de Holcim Costa Rica.

Más inversiones

Holcim prevé concretar más inversiones en los próximos meses, destinadas a modernizar, optimizar y elevar los niveles de calidad y sostenibilidad en sus nuevas plantas.

De esta manera, la compañía cerrará el 2025 con un total de cuatro plantas de concreto a nivel nacional.

Christian Campos, Director Corporativo de Grupo América, dijo que “esta operación nos permite concentrar nuestros esfuerzos en la unidad de construcciones, acelerar estrategias clave y seguir aportando al desarrollo del país desde nuestras capacidades principales”.