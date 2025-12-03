Negocios

Holcim concreta la adquisición de operaciones de AMCO Costa Rica

El negocio implicó una inversión de más de 5 millones de dólares

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Holcim Costa Rica anunció, este miércoles 3 de diciembre, la finalización del proceso para adquirir las unidades de negocio de concreto premezclado de AMCO, (empresa del Grupo América).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
HolcimAMCO
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.