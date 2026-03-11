Negocios

Hotel Sí Como No en Manuel Antonio cambia de dueño

Según confirmó la nueva firma propietaria se iniciará un proceso de mejora que incluye la renovación de habitaciones, áreas comunes y una actualización de la oferta gastronómica

Por Brandon Flores

El panorama hotelero de Manuel Antonio, uno de los destinos turísticos más competitivos de Costa Rica, registra un movimiento estratégico clave.








Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

