Hotel Sí Como No en Manuel Antonio cambia de dueño

El panorama hotelero de Manuel Antonio, uno de los destinos turísticos más competitivos de Costa Rica, registra un movimiento estratégico clave.

La empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria Everty anunció la adquisición de Sí Como No Resort & Wildlife Refuge, una de las propiedades con mayor trayectoria e identidad en la zona.

Con esta operación, el hotel —que suma más de 30 años en el mercado— deja de ser una operación independiente para integrarse al portafolio global de Everty. La gestión operativa quedará a cargo de Sandglass, la plataforma de hospitalidad del grupo, que busca profesionalizar los procesos y elevar los estándares de servicio bajo una visión de expansión corporativa.

No se informó el monto de la transacción.

La nueva etapa del inmueble contempla un plan de inversión enfocado en la infraestructura. Según confirmó la compañía, se iniciará un proceso de mejora que incluye la renovación de habitaciones, áreas comunes y una actualización de la oferta gastronómica. El objetivo es modernizar el activo sin sacrificar la esencia arquitectónica y natural que lo ha caracterizado desde su fundación.

Harold Chamberlain, Gerente País de Everty, señaló en un comunicado que la adquisición es un paso natural en su plan de negocios dentro del país. “Nuestro modelo se enfoca en fortalecer activos con trayectoria mediante una gestión profesionalizada y la implementación de estándares internacionales”, explicó el ejecutivo, subrayando la confianza de la firma en Manuel Antonio como un mercado con potencial de evolución hacia propuestas de mayor calidad.

La transacción no solo implica un cambio de dueños, sino una integración a las políticas de sostenibilidad de Everty, empresa que ya cuenta con la certificación CST del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El plan para Sí Como No incluye la implementación de programas de regeneración ambiental, reducción de residuos y un enfoque de abastecimiento local, alineándose con las exigencias actuales del turismo de alto valor.

Esta compra consolida la presencia de Everty en la costa del Pacífico Central, donde la empresa ya mantenía otras iniciativas de hospitalidad. Con la incorporación de este activo emblemático, la firma busca capitalizar el reconocimiento de la marca Sí Como No para fortalecer su oferta turística, en un momento donde el sector hotelero nacional apuesta por la profesionalización de propiedades históricas frente a la llegada de nuevas cadenas internacionales.