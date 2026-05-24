ICE abre vacante con opción de teletrabajo y salario superior a ₡1,4 millones

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió un nuevo registro de elegibles externo para contratar personal en el puesto de “Profesional en Desarrollo de Servicios y Soluciones Digitales 2 (PSOS)”, una vacante orientada a perfiles tecnológicos y de soporte especializado.

La convocatoria corresponde al proceso externo No. 09-2026 y estará habilitada hasta el 28 de mayo de 2026.

(Rafael Pacheco Granados)

El puesto ofrece un salario bruto de ₡1.405.291 por una jornada de 48 horas semanales, bajo el Régimen Autónomo Laboral (RAL), modalidad 08, y contempla contratación indefinida.

Según el detalle publicado por la institución, las personas seleccionadas podrán desempeñarse bajo modalidad teletrabajable, presencial o mixta, dependiendo de las necesidades del puesto y del área asignada.

Funciones del puesto y requisitos

Entre las principales responsabilidades del cargo se encuentra el análisis y asesoría sobre nuevas iniciativas corporativas y soluciones digitales, así como el diseño e implementación de aplicaciones e integraciones con plataformas internas y externas del Grupo ICE.

El perfil también contempla funciones relacionadas con administración y optimización de bases de datos, soporte técnico especializado, implementación de proyectos tecnológicos y resolución de incidencias en sistemas corporativos y plataformas digitales.

Para participar, el ICE solicita bachillerato universitario o grado superior en carreras como Ingeniería en Sistemas, Informática, Redes, Computación, Ingeniería Electrónica, Telemática o Ingeniería Eléctrica con énfasis en telecomunicaciones o sistemas de comunicación.

También es obligatorio estar incorporado al colegio profesional correspondiente y contar con al menos dos años de experiencia en implementación de servicios en aplicativos y plataformas relacionadas con telecomunicaciones o electricidad.

Otro requisito indispensable es poseer un nivel de inglés intermedio en conversación, lectura, escritura y comprensión.

La institución además considera deseable contar con experiencia en administración de proyectos tecnológicos.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben completar el perfil de candidato en la plataforma de empleo del ICE, adjuntar el currículum actualizado y activar su participación en el puesto.

Adicionalmente, deberán enviar por correo electrónico documentos como títulos académicos, certificaciones laborales, incorporación al colegio profesional y certificación de inglés intermedio.

El correo habilitado para el envío de atestados es LPesoa@ice.go.cr y el asunto debe incluir la frase “Profesional en Desarrollo” seguida del nombre de la persona postulante.

El proceso contempla la verificación documental, pruebas psicométricas y técnico-científicas, así como entrevista con la jefatura correspondiente.

Asimismo, el ICE indicó que las personas seleccionadas deberán aprobar valoraciones médicas y cumplir un periodo de prueba de tres meses conforme al Reglamento Autónomo Laboral y al Código de Trabajo.