Negocios

ICE abre vacante con opción de teletrabajo y salario superior a ₡1,4 millones

El ICE abrió un registro de elegibles para contratar profesionales en tecnología con salario superior a ₡1,4 millones

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Por Alonso Ramírez

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió un nuevo registro de elegibles externo para contratar personal en el puesto de “Profesional en Desarrollo de Servicios y Soluciones Digitales 2 (PSOS)”, una vacante orientada a perfiles tecnológicos y de soporte especializado.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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