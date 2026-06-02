ICE anuncia remate de decenas de vehículos; estos son todos los detalles

El ICE anunció oficialmente la realización de un remate público de bienes institucionales, programado para el próximo 17 de junio.

En total, saldrán a remate 163 vehículos.

Las unidades que se pondrán a disposición son vehículos considerados no funcionales que, tras someterse a los respectivos análisis técnicos y registrales, se determinó que no pueden ser acondicionados para su circulación legal en las vías públicas.

Inscripción y exhibición

El proceso de inscripción, así como la exhibición de los vehículos, se llevará a cabo del 1 al 12 de junio. Las personas interesadas deberán dirigirse al Plantel del ICE ubicado en Rincón Grande de Pavas, propiamente 700 metros al oeste del Liceo de Pavas.

El ICE anunció oficialmente la realización de un remate público de bienes institucionales, programado para el próximo 17 de junio. (Albert Marín)

Requisitos y consulta de precios

Para conocer los detalles específicos de la subasta, el ICE dispuso una plataforma digital. Los interesados pueden consultar los requisitos, las condiciones de participación, las fotografías de los bienes y los precios base ingresando al sitio web oficial: apps.grupoice.com/PEL/