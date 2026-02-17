Negocios

Ignacio Santos deja la dirección de Telenoticias tras 28 años al frente del noticiero

El periodista comunicó su decisión este martes en la edición meridiana

Por Brandon Flores

El periodista y director de Telenoticias, Ignacio Santos, anunció este martes en la edición meridiana del noticiero la decisión de dejar su cargo como director tras 28 años en ese puesto.








