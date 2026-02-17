Ignacio Santos deja la dirección de Telenoticias tras 28 años al frente del noticiero

El periodista y director de Telenoticias, Ignacio Santos, anunció este martes en la edición meridiana del noticiero la decisión de dejar su cargo como director tras 28 años en ese puesto.
