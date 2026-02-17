Ignacio Santos deja la dirección de Telenoticias tras 28 años al frente del noticiero

El periodista y director de Telenoticias, Ignacio Santos, anunció este martes en la edición meridiana del noticiero la decisión de dejar su cargo como director tras 28 años en ese puesto.

Santos tomó un espacio al final de la edición para comunicar que esa sería su última presentación como director de Telenoticias y comentó que la decisión fue tomada en común acuerdo con la familia Picado Cozza desde hace seis meses, propietaria del canal de la Sabana.

El hasta hoy director de Telenoticias agradeció a los televidentes del canal por la compañía durante casi tres décadas, así como a su equipo de periodistas con los que trabajó. Mencionó además a Lázaro Malvarez y a René Picado, a quienes dedicó un mensaje especial.

Por el momento no se conocen detalles de quién sucederá a Santos como director del noticiero de Teletica.