IHOP y Applebee’s anuncian expansión en Costa Rica

Luego de que en agosto del año pasado abrieron sus primeros locales en el formato 2x1, puntualmente en Plaza Tempo en Escazú, las marcas de restaurantes IHOP y Applebee’s reforzarán su presencia en Costa Rica.

Se trata de un plan de expansión que contempla la apertura de tres nuevos establecimientos durante los próximos tres años. La meta de la sociedad BLT Global Brands, franquiciado de ambas marcas, es inaugurar un restaurante anual bajo el formato Dual Brand (dos marcas en un solo lugar).

Aunque las ubicaciones exactas y las fechas de apertura no se han detallado por razones estratégicas, la empresa confirmó que tiene un interés particular en expandirse hacia el este de la capital. “Podemos adelantarles que nos interesa mucho la zona del este del país, específicamente en Curridabat, la cual consideramos clave dentro de nuestro plan de expansión”, explicó Stephanie Badilla, gerente de mercadeo de BLT. Además, la cadena evalúa seriamente opciones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) para lograr un crecimiento más equilibrado en el país.

Cada apertura de este tipo representa una inversión aproximada de $1,5 millones. En términos de impacto laboral, cada nuevo restaurante generará cerca de 40 empleos directos y 80 indirectos.

La operación de estos locales también favorece el encadenamiento productivo local, ya que trabajan con proveedores nacionales de café (zona de Tarrazú), vegetales, frutas y servicios brindados por pymes costarricenses.

El enfoque principal del grupo seguirá siendo el desarrollo de locales híbridos que unan a IHOP (especializado en desayunos desde las 7:00 a. m.) con Applebee’s (enfocado en comidas casuales). Según la compañía, este formato ha demostrado ser exitoso al ofrecer más opciones al consumidor en un mismo punto, aunque no descartan abrir locales individuales de cada marca en el futuro.