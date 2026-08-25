Ikea no solo llegará a Escazú: estas serán sus otras sedes en Costa Rica

Ikea confirmó que su aterrizaje en Costa Rica no se limitará a Escazú.

La cadena sueca definió una primera fase con sedes en Lindora, Curridabat y Escazú, integradas a un modelo de comercio electrónico y logística omnicanal.

La estrategia sitúa al país dentro del plan de expansión regional de la marca, a través de la franquicia operada por Sarton Group.

Tres primeras ubicaciones

La primera fase física se desarrollará en Parque Empresarial Lindora, con servicios logísticos, punto de recogida y un espacio de planificación y pedido.

Posteriormente se habilitará una tienda en formato compacto en Curridabat y otra de formato medio en Escazú, esta última acompañada de un centro de distribución de mayor capacidad.

Con esta definición, Ikea aclara que Escazú será una pieza relevante del proyecto –por el tamaño de la tienda y el carácter de hub logístico–, pero no la única cara visible de la marca en el país. La compañía no detalló públicamente los plazos específicos de apertura para cada local, y adelantó que el desarrollo se ejecutará de manera progresiva.

La cadena sueca IKEA desplegará un modelo omnicanal en Costa Rica que combina canales digitales, puntos de recogida y locales físicos. (Shutterstock/Shutterstock)

De la web a la tienda física

La llegada de Ikea al mercado costarricense comenzará por el comercio electrónico, mediante una plataforma online que funcionará como primer punto de contacto con los consumidores. Desde allí, la firma articulará su operación omnicanal: ventas digitales, atención telefónica, planificación de espacios del hogar y puntos físicos de recogida de productos.

En Lindora se instalará, además, un punto externo de recogida de compras realizadas por canales online y telefónicos, reforzando la integración entre el mundo digital y la experiencia en tienda.

El centro de distribución asociado a Escazú, por su parte, está diseñado para fortalecer la capacidad logística y acompañar el crecimiento del comercio electrónico y de la red de tiendas físicas.

Formatos diferenciados y experiencia de marca

La tienda de Curridabat se proyecta en formato compacto, enfocada en acercar la experiencia de marca al cliente a través de soluciones para la vida en el hogar, planificación de espacios y conexión directa con los canales digitales.

En Escazú, la tienda de formato medio ofrecerá exposición de productos, servicios de planificación y compra conectados con la plataforma online, aprovechando el mayor centro de distribución anexo.

Con esta combinación de tamaños y funciones, Ikea busca ajustar su presencia física a las características de cada zona del Gran Área Metropolitana, optimizando logística, tráfico de clientes y complementariedad con el comercio electrónico.

La firma ha indicado que la llegada de productos será gradual y pensada para atender distintos estilos de vida y niveles de presupuesto de los hogares costarricenses.

Impacto en el mercado inmobiliario y laboral

La elección de Lindora, Curridabat y Escazú apunta a corredores consolidados de comercio y servicios, con alta densidad de oficinas, residencias y oferta complementaria de restaurantes y tiendas especializadas.

Estos polos ya concentran proyectos de logística ligera y bodegaje urbano, lo que facilita la integración de la cadena de suministro de Ikea con operadores locales de transporte y última milla. Aunque la empresa no ha divulgado públicamente cifras de inversión ni metas de empleo para Costa Rica, la apertura de tiendas y centros de distribución suele implicar la contratación de personal en áreas de ventas, atención al cliente, logística, almacén y soporte administrativo. A nivel regional, los acuerdos de franquicia de Ikea contemplan que el socio local –en este caso Sarton Group– desarrolle y opere la red de tiendas y centros logísticos bajo el concepto global de la marca. Inter IKEA Systems B.V., dueño del concepto y franquiciador mundial de la marca, otorgó a Sarton Group los derechos exclusivos para explorar y desarrollar la expansión de Ikea en Costa Rica y Panamá. Estos acuerdos forman parte de la estrategia de crecimiento de la enseña en las Américas, que incluye nuevos mercados en Centroamérica además de su presencia ya consolidada en México y Chile.