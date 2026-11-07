Importante embajada en Costa Rica ofrece nuevo puesto de trabajo con salario de ₡1,3 millones

Una importante embajada en Costa Rica abrió una convocatoria para contratar a una persona.

El puesto es de Community Manager, con un salario mensual de ₡1.323.035 y una jornada laboral de 40 horas semanales se ofrece en la Embajada de Estados Unidos.

La oportunidad está dirigida a profesionales con formación universitaria en áreas como Comunicación, Mercadeo, Administración de Empresas, Diseño Web o Diseño Gráfico, que cuenten con experiencia en administración de plataformas digitales, creación de contenido y análisis de audiencias.

El proceso de reclutamiento está abierto al público y las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 20 de noviembre de 2026.

La vacante corresponde al cargo de Strategic Coordination Assistant (Community Manager), también denominado Strategic Content Coordination Assistant en la información de la convocatoria, dentro de la Oficina de Diplomacia Pública de la representación diplomática estadounidense en San José.

(PeopleImages/Shutterstock)

¿Cuáles serán las funciones del Community Manager?

La persona seleccionada será responsable de administrar las principales plataformas digitales de la Embajada de Estados Unidos, incluidas sus redes sociales y los contenidos publicados en el sitio web institucional.

Entre sus responsabilidades estará desarrollar un calendario editorial anual para comunicar las prioridades de la misión diplomática y fortalecer la interacción con sus diferentes audiencias.

También deberá investigar y analizar las tendencias de los mercados digitales, identificar las preferencias de los públicos y adaptar los contenidos a los objetivos de comunicación de la institución.

La convocatoria contempla la organización y conducción de conversaciones en línea, así como el diseño de herramientas y oportunidades innovadoras para promover la participación de las comunidades digitales.

Otra de sus funciones será orientar al personal de Diplomacia Pública y a otros integrantes de la embajada sobre las normas, políticas y reglamentos aplicables al uso de plataformas digitales.

¿Qué requisitos deben cumplir los interesados?

La embajada solicita un título universitario (Bachelor’s degree) en alguna de las siguientes áreas:

Comunicación.

Negocios o Administración de Empresas.

Mercadeo.

Diseño Web.

Diseño Gráfico.

En cuanto a la experiencia laboral, se requieren al menos tres años de trabajo en una organización multilingüe, multicultural o multinacional.

Esa experiencia debe incluir responsabilidades sustanciales relacionadas con investigación de mercados, análisis de audiencias, diseño y ejecución de campañas digitales y administración de plataformas en línea.

También debe contemplar experiencia en interacción directa con el público mediante canales digitales y en la creación de contenidos multimedia y tradicionales, conforme a las condiciones del anuncio.

La institución solicita que las personas postulantes detallen esta experiencia en el apartado Major Duties and Responsibilities de su solicitud en el sistema de reclutamiento ERA.

Dominio del inglés, español y herramientas digitales

Uno de los requisitos principales es contar con dominio fluido del inglés y del español, tanto de forma oral como escrita y en comprensión de lectura.

La persona deberá tener capacidad para redactar, desarrollar y editar materiales digitales en ambos idiomas, así como adaptar mensajes a diferentes contextos culturales y comunicativos.

También se requiere capacidad para realizar interpretaciones informales entre inglés y español.

En el apartado técnico, la embajada solicita experiencia en creación y utilización de plataformas para compartir fotografías y videos, elaboración de pódcast y otros productos digitales.

Además, se requiere conocimiento de herramientas de análisis de audiencias y métricas digitales, entre ellas Hootsuite y herramientas de Google.

La convocatoria también menciona el dominio de Microsoft Word, Excel, programas de diseño gráfico, herramientas de búsqueda electrónica y procedimientos para recuperar información en Internet.

La institución no especifica cuáles programas de diseño gráfico deben dominarse ni cuáles herramientas de Google son indispensables.

Conocimiento de las audiencias costarricenses

La convocatoria establece que la persona seleccionada deberá comprender las características y preferencias de comunicación de las audiencias en Costa Rica.

Esto incluye conocer los factores regionales, demográficos, étnicos, socioeconómicos, culturales y lingüísticos que pueden influir en sus opiniones y comportamientos.

También deberá comprender la influencia de instituciones religiosas, culturales y educativas en la sociedad costarricense.

La embajada solicita excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, capacidad para trabajar con diferentes públicos y facilidad para adaptar los mensajes a situaciones formales e informales.

¿Cuál es el salario y cuáles son las condiciones laborales?

El puesto ofrece un salario mensual anunciado de ₡1.323.035, bajo un nombramiento permanente y una jornada de tiempo completo.

El horario comprende 40 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.

La convocatoria establece que el cargo no es elegible para teletrabajo, por lo que las funciones deberán desempeñarse presencialmente en San José.

El puesto tampoco contempla responsabilidades de supervisión ni reembolso de gastos de reubicación.

La embajada señala que ofrece un paquete de remuneración y beneficios para empleados locales, aunque el anuncio no detalla los montos ni las prestaciones adicionales.

El proceso contempla una única plaza.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos académicos, profesionales y lingüísticos establecidos.

Sin embargo, el anuncio contempla preferencias de contratación para determinadas categorías de familiares elegibles de personal estadounidense, particularmente quienes cuentan con condición de veteranos con derecho a preferencia.

Las personas seleccionadas deberán someterse a una investigación de antecedentes y obtener y mantener la determinación de confiabilidad denominada Public Trust.

La institución también podrá solicitar evaluaciones de idiomas, pruebas de habilidades y un examen médico previo a la contratación.

Asimismo, la persona elegida deberá estar disponible para incorporarse en un plazo razonable después de recibir las autorizaciones correspondientes.

¿Cómo postularse a la vacante?

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud mediante el sistema oficial de reclutamiento ERA de la Embajada de Estados Unidos.

Para iniciar el proceso, deben localizar la convocatoria SanJose-2026-025, correspondiente al puesto Strategic Coordination Assistant (Community Manager), y seleccionar la opción Apply to This Vacancy.

El formulario debe incluir la experiencia laboral pertinente, formación académica, dominio de idiomas y competencias relacionadas con el cargo.

Entre los documentos solicitados figuran:

Cédula de identidad costarricense.

Título universitario.

Permiso de residencia, cuando corresponda.

Permiso de trabajo, cuando corresponda.

Currículum, según las condiciones de la convocatoria.

Documentación adicional para determinadas categorías de familiares elegibles, cuando aplique.

La embajada advierte que las solicitudes incompletas al momento del cierre podrían ser descalificadas.

El plazo para postularse vence el 20 de noviembre de 2026, según la zona horaria GMT-6 indicada en la convocatoria.

Para consultas relacionadas con el proceso, la institución dispone del correo electrónico sanjoserecruitment@state.gov y el teléfono 2519-2000.

La Oficina de Recursos Humanos contactará a las personas que avancen favorablemente en el proceso de selección.