Negocios

Importante embajada en Costa Rica ofrece nuevo puesto de trabajo con salario de ₡1,3 millones

Por Alonso Ramírez

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Una importante embajada en Costa Rica abrió una convocatoria para contratar a una persona.








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Embajada de Estados UnidosCommunity ManagerEmpleo en Costa Rica
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.