A pocas semanas de Navidad, los comercios costarricenses llegan a la temporada con una señal mixta.
El consumo de los hogares creció apenas 2,06% interanual en el tercer trimestre, según el Banco Central. Al mismo tiempo, el Índice de Consumo BAC ubica a Costa Rica por encima del nivel neutral de 100 y confirma que diciembre sigue siendo el mes de mayor consumo del año.
Para los comerciantes, la clave está en entender qué ha cambiado en los últimos meses y cómo aprovechar un calendario que arranca mucho antes del primer día de diciembre.
¿Qué ha pasado con el consumo?
El consumo de los hogares creció 2,06% en el tercer trimestre, frente a 2,56% en el segundo. El Banco Central rebajó su proyección de consumo privado para 2026 a 2,9%, desde 3,5% en el informe de abril.
En septiembre, el Índice de Consumo BAC para Costa Rica fue de 102,0. Cinco de los seis mercados centroamericanos quedaron sobre 100, y Panamá fue la excepción con 94,4.
Según BAC, el consumo de diciembre en Costa Rica supera en 32% al de un mes promedio. Es el efecto más alto de la región, frente a 22% en El Salvador y 13% en Honduras y Nicaragua. Los aguinaldos refuerzan ese impulso.
La Cámara de Comercio espera que las ventas de noviembre y diciembre superen en más de ¢40.000 millones (unos $90 millones) a las del mismo periodo de 2025.
¿Qué deben tener en cuenta los comerciantes?
- La temporada empieza antes. Según BAC, ropa, joyería y comercio general arrancan entre 5 y 7 semanas antes de Navidad. La semana previa es el pico, con 48% más facturación regional que en octubre. En enero el consumo cae 25% frente a diciembre.
- Adelantar la oferta no aumenta el presupuesto. Varias cadenas llevan meses con productos navideños, pero el presupuesto suele depender del aguinaldo y no crece porque las tiendas empiecen antes.
- El tipo de cambio cambió las cuentas. El dólar bajó cerca de ¢53 en 2026 y llegó a mínimos históricos en noviembre. Esto abarata las importaciones pero afecta a quienes tienen ingresos en dólares.
- Los hogares van a comparar. Con ingresos más ajustados, conviene apostar por promociones claras, financiamiento y combos, sobre todo cerca de la fecha de pago del aguinaldo.
Así, se espera una temporada positiva, pero no extraordinaria. Los comercios que combinen buen inventario, promociones claras y presencia desde noviembre tendrán ventaja. Los que dependan solo de la semana previa a Navidad tendrán menos margen.