A pocas semanas de Navidad, los comercios costarricenses llegan a la temporada con una señal mixta.

El consumo de los hogares creció apenas 2,06% interanual en el tercer trimestre, según el Banco Central. Al mismo tiempo, el Índice de Consumo BAC ubica a Costa Rica por encima del nivel neutral de 100 y confirma que diciembre sigue siendo el mes de mayor consumo del año.

Para los comerciantes, la clave está en entender qué ha cambiado en los últimos meses y cómo aprovechar un calendario que arranca mucho antes del primer día de diciembre.

¿Qué ha pasado con el consumo?

El consumo de los hogares creció 2,06% en el tercer trimestre, frente a 2,56% en el segundo. El Banco Central rebajó su proyección de consumo privado para 2026 a 2,9%, desde 3,5% en el informe de abril.

En septiembre, el Índice de Consumo BAC para Costa Rica fue de 102,0. Cinco de los seis mercados centroamericanos quedaron sobre 100, y Panamá fue la excepción con 94,4.

Según BAC, el consumo de diciembre en Costa Rica supera en 32% al de un mes promedio. Es el efecto más alto de la región, frente a 22% en El Salvador y 13% en Honduras y Nicaragua. Los aguinaldos refuerzan ese impulso.

La Cámara de Comercio espera que las ventas de noviembre y diciembre superen en más de ¢40.000 millones (unos $90 millones) a las del mismo periodo de 2025.

Los comercios costarricenses se preparan para la temporada navideña con consumo moderado. (Jose Cordero)

¿Qué deben tener en cuenta los comerciantes?

La temporada empieza antes. Según BAC, ropa, joyería y comercio general arrancan entre 5 y 7 semanas antes de Navidad. La semana previa es el pico, con 48% más facturación regional que en octubre. En enero el consumo cae 25% frente a diciembre.

Según BAC, ropa, joyería y comercio general arrancan entre 5 y 7 semanas antes de Navidad. La semana previa es el pico, con 48% más facturación regional que en octubre. En enero el consumo cae 25% frente a diciembre. Adelantar la oferta no aumenta el presupuesto. Varias cadenas llevan meses con productos navideños, pero el presupuesto suele depender del aguinaldo y no crece porque las tiendas empiecen antes.

Varias cadenas llevan meses con productos navideños, pero el presupuesto suele depender del aguinaldo y no crece porque las tiendas empiecen antes. El tipo de cambio cambió las cuentas. El dólar bajó cerca de ¢53 en 2026 y llegó a mínimos históricos en noviembre. Esto abarata las importaciones pero afecta a quienes tienen ingresos en dólares.

El dólar bajó cerca de ¢53 en 2026 y llegó a mínimos históricos en noviembre. Esto abarata las importaciones pero afecta a quienes tienen ingresos en dólares. Los hogares van a comparar. Con ingresos más ajustados, conviene apostar por promociones claras, financiamiento y combos, sobre todo cerca de la fecha de pago del aguinaldo.

Así, se espera una temporada positiva, pero no extraordinaria. Los comercios que combinen buen inventario, promociones claras y presencia desde noviembre tendrán ventaja. Los que dependan solo de la semana previa a Navidad tendrán menos margen.