Contratar personal joven no es hoy el mayor dolor de cabeza de la industria manufacturera de la Gran Área Metropolitana (GAM). El problema es lograr que se quede.

Así lo plantea la investigación Talento joven e industria manufacturera: claves para comprender la rotación y fortalecer la permanencia, de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS). De las 31 empresas consultadas, 20 señalaron la retención como su principal dificultad con los trabajadores de 18 a 28 años. Solo siete dijeron que su mayor problema era encontrar el perfil adecuado.

El estudio es exploratorio. Combina un sondeo a 31 industrias de la GAM, entrevistas con empresas e instituciones como Procomer, Cinde, Comex y el MEIC, y cuatro grupos focales con 42 jóvenes. Sus autores advierten que los resultados no son estadísticamente representativos de todo el sector.

Un problema que crece

El trabajo parte de datos más amplios de la CICR. Según su Encuesta de Perspectivas Empresariales 2025, el 54,1% de las industrias considera que la disponibilidad y calidad del recurso humano afecta su competitividad, frente al 24,8% en 2022. Además, el 75,3% de las empresas que contrataron personal entre 2024 y principios de 2025 dijo que parte de esas personas ya se había ido.

En el sondeo nuevo, 30 de las 31 empresas perdieron al menos un trabajador joven en el último año.

Los primeros tres meses

El momento más frágil es el inicio. Doce de las 30 empresas con salidas indicaron que la mayoría se da en los primeros tres meses.

En los grupos focales, los jóvenes contaron que, terminada la inducción, a menudo deben asumir todas las responsabilidades del puesto sin acompañamiento, y hasta cumplir las mismas metas que compañeros con años de experiencia.

Para las empresas, cada salida significa volver a empezar. Veinticuatro de las 30 dijeron que deben invertir otra vez tiempo y dinero en inducción y capacitación, y la mitad reportó más costos de reclutamiento.

No es solo el salario

Cuando un joven renuncia, la razón que más reportan las empresas es la búsqueda de un mejor salario, seguida de otra oferta de trabajo y de horarios o turnos incompatibles.

Los jóvenes, sin embargo, pusieron el peso en otros factores: el clima laboral, la relación con la jefatura, el reconocimiento y la posibilidad de crecer. Varios dijeron haber tenido que renunciar para poder seguir estudiando, porque los horarios no lo permitían.

En las entrevistas apareció también la expresión “gentrificación de los salarios”. Describe cómo las industrias con mayor capacidad de pago, sobre todo en zona franca, elevan las expectativas de todo el mercado. Según Procomer, el salario bruto mensual promedio en zona franca fue de $2.319, frente a $1.169 del promedio nacional.

El informe concluye que competir solo con aumentos salariales “no es sostenible”, sobre todo para pequeñas y medianas empresas.

El estudio matiza una idea común. Diecinueve de las 30 empresas con salidas no perciben que la rotación de los jóvenes sea mayor que la del personal de 29 años o más.

La investigación también documenta estereotipos que persisten en la nueva generación. Una joven ingresó a un equipo de unos 40 hombres y dejó el empleo a las dos semanas por un ambiente de bromas sexistas. Participantes con formación técnica en áreas como refrigeración relataron obstáculos para ser reconocidas en ocupaciones consideradas masculinas.

La retención del talento joven es hoy uno de los principales retos de la industria manufacturera costarricense. (Josian Bruno/GFR MEDIA/Puerto Rico)

¿Qué recomiendan?

Entre los lineamientos para las empresas están asignar mentores durante los primeros meses, fijar metas de desempeño graduales, capacitar a las jefaturas en liderazgo y comunicación, ofrecer horarios compatibles con el estudio y reconocer las prácticas y pasantías como experiencia laboral.

A las instituciones educativas les piden más orientación vocacional desde el colegio. Fue el apoyo externo más solicitado por las industrias: 24 de las 31 lo mencionaron.