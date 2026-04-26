Negocios

Empleo público: INEC abre tres vacantes; vea cómo aplicar

El INEC abrió concursos para contratar choferes, entrevistadores y profesionales en Sociología. Conozca requisitos, salarios y fechas.

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Por Alonso Ramírez

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió tres concursos mixtos para conformar registros de elegibles y contratar personal en distintas áreas, que van desde trabajo de campo hasta perfiles profesionales.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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