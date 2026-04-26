Empleo público: INEC abre tres vacantes; vea cómo aplicar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió tres concursos mixtos para conformar registros de elegibles y contratar personal en distintas áreas, que van desde trabajo de campo hasta perfiles profesionales.

Las oportunidades corresponden a puestos de choferes, personal entrevistador y profesionales en Sociología, todos bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado (servicios especiales), con requisitos y condiciones diferenciadas según el perfil.

INEC busca personal (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Puestos operativos

Una de las plazas disponibles es para choferes, con un salario global de ₡406.463.

Para optar, se requiere primaria completa, al menos seis meses de experiencia en labores relacionadas, licencia B1 vigente y hoja de delincuencia al día. El puesto exige disponibilidad para trabajar de lunes a sábado, feriados, horas extra y giras en cualquier parte del país, incluso por periodos de hasta 30 días continuos.

Además, se solicita dominio en la conducción de vehículos manuales y automáticos de doble tracción.

Trabajo de campo

Otra de las convocatorias es para personal entrevistador, con salario global de ₡484.102.

Las funciones están orientadas a la aplicación de encuestas en viviendas y por vía telefónica. Se requiere bachillerato en Educación Media, conocimientos básicos en computación y al menos seis meses de experiencia en servicio al cliente o labores similares.

El puesto se ubica en las zonas de Santa Cruz y Nicoya, con horarios variables entre las 6:00 a. m. y las 11:00 a. m., además de disponibilidad para giras y trabajo extraordinario.

Perfil profesional

El tercer concurso corresponde a un puesto para profesionales en Sociología, con un salario global de ₡904.266.

Para esta posición se solicita bachillerato universitario en la carrera, cursos de computación e incorporación al colegio profesional respectivo. No se requiere experiencia previa.

Las funciones incluyen el diseño de encuestas de hogares, elaboración de cuestionarios, organización de talleres y análisis de información social. El puesto es presencial, con posibilidad de modalidad híbrida posterior y trabajo de campo ocasional.

Fechas de inscripción

Los periodos de inscripción varían según el concurso:

Choferes: del 17 de abril al 3 de mayo de 2026

Entrevistadores: del 24 al 30 de abril de 2026

Sociología: del 24 al 28 de abril de 2026

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en el sitio oficial del INEC, en la sección de concursos mixtos, y seleccionar el proceso correspondiente según el puesto de interés.