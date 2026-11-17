Ingenio Taboga someterá a consideración de sus accionistas la posibilidad de acogerse a los procesos contemplados en la Ley Concursal, como parte de las acciones para atender la situación de la compañía. La discusión está prevista para una asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para el 8 de diciembre de 2026, según un aviso publicado este martes 17 de noviembre en La Nación.

La convocatoria se conoce después de que Consultores Financieros Cofin S. A., fiduciaria de un fideicomiso de garantía de la empresa, anunciara el remate de 15 propiedades con una base conjunta de $12.147.066,72. La firma atribuyó la ejecución al incumplimiento en el pago de 11 operaciones crediticias, según se publicó en La Gaceta.

El Financiero consultó a Ingenio Taboga sobre el tema pero al momento de esta publicación no había recibido respuesta.

El punto sexto de la agenda de la asamblea plantea la “deliberación y votación sobre posibles acciones para atender la situación de la compañía” e incluye expresamente el eventual sometimiento a los procesos contemplados en la Ley 9957, correspondiente a la Ley Concursal de Costa Rica.

El aviso no comunica que la sociedad ya haya presentado una solicitud de concurso ni que exista una resolución judicial de apertura. Lo que propone es que los accionistas decidan si autorizan esa vía y, en caso afirmativo, faculten a los representantes legales para ejecutar lo acordado.

La convocatoria de Ingenio Taboga incluye un informe sobre la situación de la compañía y el análisis de posibles acciones para atraer liquidez. (Rafael PACHECO GRANADOS)

¿Qué decidirán los accionistas?

Si la asamblea aprueba recurrir a alguno de los procedimientos previstos en la ley, la propuesta contempla autorizar la presentación de la solicitud ante el órgano jurisdiccional competente. También incluye otorgar a quienes ejerzan la representación legal de la sociedad facultades para formularla y tramitarla.

La convocatoria cita el artículo 13.4.1 de la normativa e incorpora, dentro de la autorización que se someterá a votación, la posibilidad de gestionar las medidas que los representantes estimen convenientes antes de solicitar la apertura de un proceso principal. Además, prevé que puedan otorgar poderes generales judiciales o especiales judiciales para ejecutar el acuerdo.

La eventual vía concursal no será el único asunto financiero de la reunión. Los socios también conocerán un informe de la administración sobre la situación de la compañía y analizarán posibles acciones para atraer liquidez.

Una herramienta para atender crisis patrimoniales

Según la Procuraduría General de la República, la Ley Concursal establece un marco para buscar soluciones a las crisis patrimoniales de deudores privados que les impidan cumplir normalmente sus obligaciones. Entre sus objetivos están restablecer la viabilidad de las empresas cuando corresponda, preservar en lo posible la unidad de su patrimonio y organizar el pago de las deudas con protección de los intereses de los acreedores.

La normativa también procura un trato igualitario y proporcional entre acreedores de una misma clase, salvo las excepciones previstas legalmente. Por ello, su finalidad no se limita al cierre o la liquidación de una compañía: contempla también la búsqueda de soluciones que permitan recuperar su viabilidad.

En el caso de Taboga, la convocatoria deja la decisión en manos de los accionistas. No identifica una propuesta específica de pago a acreedores ni precisa cuál sería el contenido de una eventual solicitud judicial.

El antecedente: un remate de terrenos e instalaciones

El anuncio de la asamblea tiene como antecedente inmediato la publicación del remate de bienes incluidos en el “Fideicomiso de garantía Ingenio Taboga S. A.–Banco BAC San José–COFIN–Dos Mil Catorce” y sus adendas. Según el aviso en La Gaceta, las 15 propiedades se ofrecerán como un solo conjunto, no mediante adjudicaciones individuales.

La primera subasta está programada para el 22 de enero de 2027, a las 9 a. m., en las oficinas de Cofin en Avenida Escazú. Si no hay oferentes, el aviso establece una segunda convocatoria para el 8 de febrero, con una reducción del 25% sobre la base original, y una tercera para el 24 de febrero, con una rebaja del 50%.

Entre los inmuebles figura una finca en Cañas de 27.955,84 metros cuadrados, cuya descripción registral incluye edificios, un ingenio y otras instalaciones para industrializar caña de azúcar. El paquete también incorpora otra propiedad en ese cantón, de aproximadamente 685,7 hectáreas, descrita como un terreno de caña con construcciones, así como terrenos agrícolas del proyecto y asentamiento La Soga, en Bagaces.

Taboga es una empresa agroindustrial de Guanacaste dedicada al cultivo de caña y a la producción de azúcar, alcohol y electricidad.

Asamblea será en Escazú

La reunión se realizará presencialmente en el Hotel Sheraton, en Guachipelín de Escazú, a las 8 a. m. del 8 de diciembre. Si no se reúne el cuórum requerido, la segunda convocatoria será a las 9 a. m. del mismo día, en el mismo lugar, con cualquier número de accionistas presentes o representados, de acuerdo con el aviso.

La convocatoria está firmada por Carlos Eduardo Borgonovo Pinto, en condición de presidente, e indica que responde a una solicitud de convocatoria hecha por los accionistas.