Inversión mexicana llega a Grecia: empresa de manufactura instalará nueva planta

La atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) es uno de los objetivos clave en la estrategia de desarrollo de Costa Rica.

Este tipo de proyectos busca generar encadenamientos productivos y potenciar las capacidades de cantones con alto potencial de crecimiento.

En esta línea, el sector de manufactura liviana continúa mostrando dinamismo, con empresas internacionales que eligen al país como un hub estratégico para expandir sus operaciones en la región, aprovechando la estabilidad y el talento humano calificado.

La empresa mexicana Grupo Modumex instalará una planta de manufactura en Grecia, Alajuela, desde donde atenderá al mercado centroamericano y del Caribe. (Ilustrativo). (Rafael PACHECO GRANADOS)

Precisamente, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) anunció el jueves la decisión de una compañía de origen mexicano de establecerse en el país, eligiendo el cantón de Grecia, en Alajuela, como sede para su nueva operación.

La empresa Grupo Modumex instalará una planta de manufactura desde donde desarrollará soluciones para espacios sanitarios y comerciales. La compañía proyecta el inicio de operaciones para el último trimestre de este año.

La planta se especializará en la transformación de laminado compacto, un material con el que fabricará productos como mamparas sanitarias, puertas de alto tránsito, fachadas y cubiertas para los sectores institucional, comercial y corporativo.

“La decisión de Grupo Modumex de establecer una planta en Costa Rica demuestra que el país sigue siendo un hub estratégico para empresas que buscan crecer”, señaló el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, en un comunicado.

El jerarca celebró que la nueva planta se ubique fuera de la GAM, como una herramienta para “promover un desarrollo territorial más equilibrado”.

Por su parte, la gerente general de PROCOMER, Laura López, comentó: “Cada vez más empresas apuestan por establecer operaciones fuera de la Gran Área Metropolitana, y eso no es casualidad. La llegada de Grupo Modumex a Grecia refleja la evolución del sector hacia una industria dinámica”.

Estrategia de expansión regional

Fundada en México en 1995, Grupo Modumex tiene presencia en 14 países a través de una red de más de 30 distribuidores. La operación en Grecia forma parte de su proceso de expansión en Centroamérica.

“Elegimos este país por las condiciones excepcionales que ofrece para el desarrollo industrial: estabilidad económica, talento humano altamente capacitado y una red de tratados de libre comercio que nos permitirá fortalecer nuestra operación regional”, expresó el socio director de Expansión Internacional de Grupo Modumex, Guillermo Del Riego.

La nueva planta tendrá un enfoque productivo y logístico, con potencial de encadenamiento con proveedores locales y con proyección hacia mercados como Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.