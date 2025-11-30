iPhone 17 y Samsung S25: la evidencia de cuánto bajaron realmente sus precios en Black Friday

Cada año, las grandes marcas de tecnología móvil renuevan su catálogo y presentan al mercado modelos más avanzados. Ese ciclo constante empuja a que las series anteriores pierdan protagonismo y se comercialicen a precios más bajos.

En ese contexto, miles de consumidores esperan el Black Friday —o su versión extendida, el Black Weekend— para cazar descuentos, tanto en los modelos recién presentados como en los de temporadas previas. Sin embargo, un repaso de precios sugiere que, dependiendo del dispositivo y del comercio, la factura resultó más conveniente en otros meses del año.

El Financiero recopiló el precio de distintos modelos de la serie S25 de Samsung y 16 de iPhone durante ocho meses en el sitio web oficial de iCon, iShop, Gollo, Monge, Walmart y Simán. En octubre se capturaron los precios de distintos modelos del iPhone 17 tras su ingreso al mercado.

Sin importar el modelo y la capacidad de almacenamiento, la serie S25 de Samsung sí contó con el precio más bajo durante el 28 de noviembre (día del Black Friday este año). No obstante, el iPhone 16 y 17 tuvo resultados variados donde el precio más bajo no siempre se ubicó en el día donde se anuncian grandes descuentos.

En Monge, el iPhone 16 Plus de 128 GB y color negro se ofertó en ¢629.900 durante el Viernes Negro, pero cinco meses atrás su precio de venta final se fijó en un valor ¢30.900 inferior. La llegada del iPhone 17 sí marcó un punto de inflexión, pues se comercializó con el valor más bajo registrado en toda la serie de datos recopilada por este medio.

Caso similar ocurrió en Walmart. El Iphone 16 Pro MAX con 8GB y 256 GB de RAM tuvo un valor de ¢25.003 inferior en septiembre frente al día de los mayores descuentos del año. Asimismo, el iPhone 17 Air 8GB RAM y 256GB tuvo el precio más económico en octubre a ¢679.900 frente a ¢692.901 en Black Friday.

Se debe aclarar que en su publicidad, la cadena de supermercados no emite mensajes sobre que sus promociones son solo el Viernes Negro, pues esta firma más bien publicita que en todo el mes tendría descuentos.

Apple lanzó el 9 de setiembre el nuevo iPhone 17 con cuatro modelos. (AFP/AFP)

Para Gustavo Cubillo, investigador y profesor de la Escuela de Administración del Tecnológico de Costa Rica (TEC), estos movimientos responden a un comportamiento conocido en el mercado: cuando ingresa una nueva generación, el comercio tiende a ajustar los precios de los modelos previos para agilizar su rotación y evitar que queden rezagados en inventario.

De hecho, lo observado coincide con la entrada del iPhone 17, que Apple lanzó al mercado en septiembre. Ese hito suele activar una reacción inmediata en tiendas y distribuidores, que reducen los precios de las series anteriores para depurar existencias y preparar espacio para las novedades de la temporada.

Este medio contactó a los comercios analizados con el fin de conocer las razones detrás del movimiento de precios. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

iPhone 16 y 17

Quienes adquirieron el iPhone 16 de 128 GB durante el Black Friday en Gollo ahorrarron poco más de ¢100.000 en la compra si se comprara con quienes adquirieron el dispositivo en marzo. De hecho el costo asignado durante el Viernes Rojo de Gollo fue el más bajo registrado en ese comercio durante los ocho meses de análisis.

Pero si del iPhone 17 se trata, los resultados son diversos en dicha tienda. Mientras los modelos Pro de 256GB y 512 GB sí experimentaron el valor de venta inferior al de octubre, la versión Pro Max tuvo un costo ¢39.000 superior a como se anunció en octubre.

“En el aspecto tecnológico el tema de precios aboga mucho a la novedad y oportunidad”, aseguró Gustavo Vargas, profesor de la Maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica (TEC), quien añadió que los compradores aprovechan la cercanía del aguinaldo para hacer compras de artículos que se venden a precios altos, como la tecnología.

En Simán, por otra parte, todos los modelos de iPhone 17 y 16 que analizó este medio sí ofrecieron el precio más bajo durante el Black Friday, aunque no solamente se encuentra ese precio ese día. Un ejemplo de esto es el iPhone 17 Pro de 256 GB, que se cotizó en ¢839.900 tanto en octubre como en el día de descuentos del año.

Samsung

Todos los comercios de electrodomésticos mencionados en este artículo ofrecieron los modelos Samsung de la serie S25 con el precio más bajo registrado durante la recolección de precios.

El celular Samsung S25 Ultra con 12 GB de RAM y 512GB se cotizó en marzo a ¢899.900 en Walmart. Durante los ocho meses presentó variaciones en su precio hasta descender a los ¢503.811 en el viernes de descuentos, siento el valor más bajo.

En Gollo se observó un comportamiento equivalente con el Galaxy S25 Ultra de 512 GB, cuyo precio pasó de ¢859.900 en septiembre —el monto más alto registrado— a ¢502.855 el 28 de noviembre.

La serie S25 de Samsung es la más nueva de la marca en su categoría de celulares. (Samsung Galaxy /Cortesía)

El precio de antes

Si bien muchos comercios anuncian sus ofertas de Black Friday comparándolas con un “precio anterior”, ese monto no siempre corresponde a un valor que haya estado realmente vigente en semanas recientes.

El precio inicial —o de lista— con que un producto ingresa al mercado suele funcionar como referencia para calcular rebajas, pero no necesariamente coincide con el precio real al que se vendió durante los meses previos.

Un ejemplo de ello es el iPhone 16 Plus verde de 128 GB en Monge. Aunque se publicitó con un descuento del 17% al afirmar que antes costaba ¢758.900, la última vez que este medio registró ese monto fue en julio. En octubre su precio era de ¢629.900, exactamente el mismo que ofrecieron durante el Black Friday.

Por ese motivo, El Financiero utiliza el precio de venta efectivo —y no el precio de lista o el valor “antes del descuento”— para sus análisis. La recopilación se realizó el último viernes o fin de semana de cada mes, lo que permite trazar una línea de tiempo realista de cómo evolucionan los precios y cuándo es, en la práctica, el mejor momento para comprar.

Los datos evidencian que el calendario comercial pesa tanto como el propio Viernes Negro. La llegada de nuevos modelos, la necesidad de rotar inventarios y la estrategia particular de cada comercio terminan moldeando precios que suben y bajan con una lógica propia de cada empresa, no siempre alineada con la fecha de descuentos más publicitada del año.