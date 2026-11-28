Entre el lanzamiento del iPhone 18 y el Black Friday pasaron apenas dos meses, pero ese tiempo fue suficiente para que algunos modelos cambiaran de precio y dejaran una sorpresa para los compradores: noviembre no siempre trajo el mayor ahorro.

Distintos comercios anunciaron promociones para estos dispositivos durante este viernes 27 de noviembre. El seguimiento de precios de El Financiero encontró que algunos modelos pudieron adquirirse por menos dinero durante el mes de lanzamiento que durante la temporada de descuentos.

Un ejemplo se encuentra en Tienda Monge. El iPhone 18 Pro Max color borgoña, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se ofreció durante el Black Friday en ¢879.900, mientras que en septiembre su precio fue de ¢819.900. La diferencia es de ¢60.000, por lo que quienes compraron el dispositivo durante su lanzamiento pagaron menos que quienes esperaron hasta noviembre.

El Financiero recopiló los precios de distintas versiones del iPhone 18 entre septiembre —mes de su lanzamiento— y este viernes 27 de noviembre. El seguimiento permitió rastrear sus variaciones y determinar si el Black Friday ofrece realmente las mejores oportunidades de compra o si esos mismos dispositivos pudieron adquirirse por montos iguales o inferiores en otros momentos.

La revisión se realizó en los sitios web de Walmart, Siman, Gollo y Tienda Monge, durante el último viernes o fin de semana de cada mes. Al momento de verificar los precios de noviembre, los modelos seleccionados de Walmart ya estaban agotados, mientras que las promociones disponibles en Siman correspondían al iPhone 17.

Comparación del precio de venta del iPhone 18 Pro Max en setiembre y en octubre. (El Financiero./El Financiero.)

Precios del último modelo

El comportamiento de los precios no fue igual para todas las versiones. Mientras en Tienda Monge el iPhone 18 Pro Max color borgoña, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, resultó más caro durante el black friday que en septiembre, el iPhone 18 Pro, con las mismas especificaciones de memoria y almacenamiento, registró un comportamiento distinto en la tienda.

Este último modelo alcanzó en noviembre su precio más bajo durante el periodo analizado, al ofrecerse en ¢749.900. En este caso, esperar al Black Friday sí representó una oportunidad para adquirir el dispositivo por un monto inferior al registrado en meses anteriores.

En Gollo también se observaron diferencias entre las versiones. El iPhone 18 Pro Max, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, color borgoña, se ofreció en ¢799.855, su precio más bajo dentro del seguimiento realizado por este medio en ese comercio. En cambio, la versión iPhone 18 Pro se comercializó por un monto ¢49.965 superior al que tuvo en octubre.

Consultado sobre estos movimientos, Gollo explicó que durante el Viernes Rojo —nombre que el comercio utiliza para adaptar la campaña— pueden coincidir distintas promociones comerciales. Por esa razón, no todos los artículos disponibles forman parte de la selección de productos con descuentos especiales asociados a la temporada.

“Las variaciones de precio entre diferentes periodos no implican necesariamente un incremento del precio regular de los productos con motivo de Viernes Rojo, sino que responden a la vigencia y finalización de distintas campañas promocionales”, aclaró Eduardo Córdoba, gerente de mercado de Grupo Unicomer-Gollo.

La explicación también permite entender por qué el precio que aparece como referencia en una promoción no siempre coincide con el último monto al que se ofreció el dispositivo. Córdoba señaló que los descuentos toman como referencia el precio regular del artículo y no necesariamente el último precio promocional, pues este puede estar asociado a una campaña con una duración determinada.

El seguimiento de El Financiero también incluyó los precios de distintas versiones del iPhone 17. Los resultados de ese análisis se presentarán en los próximos días, durante el Cyber Monday.