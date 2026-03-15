Negocios

Jack’s apuesta por el segmento ‘premium’ con nueva marca de especialidades

La marca comenzó a tomar forma durante la celebración del 60 aniversario de Jack’s, en 2024

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Por Brandon Flores

Alimentos Jack’s, conocida por su portafolio masivo de snacks, abrió en los últimos años un frente menos explorado en su historia reciente: el de los productos premium. Bajo el paraguas de “Jack’s Especialidades”, la compañía costarricense está introduciendo al mercado una línea de bocadillos que busca diferenciarse tanto por formulaciones como por diseño de empaque.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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