Jack’s apuesta por el segmento ‘premium’ con nueva marca de especialidades

Alimentos Jack’s, conocida por su portafolio masivo de snacks, abrió en los últimos años un frente menos explorado en su historia reciente: el de los productos premium. Bajo el paraguas de “Jack’s Especialidades”, la compañía costarricense está introduciendo al mercado una línea de bocadillos que busca diferenciarse tanto por formulaciones como por diseño de empaque.

Esta nueva imagen de la marca tomó forma durante la celebración del 60 aniversario de Jack’s, en 2024.

Entre los productos que hoy cuelgan la etiqueta de Jack’s Especialidades destacan los Panissini, palitos horneados de trigo pensados para acompañar pastas, sopas, cremas o ensaladas, elaborados con masa madre, y la familia Pop Grains, bocadillos horneados a base de maíz o arroz, con sabores como dulce salado, queso cheddar y hierbas italianas. La empresa subraya que se trata de opciones horneadas y no fritas, bajas en sodio en algunos casos y a partir de cereales naturalmente libres de gluten, en línea con las tendencias nutricionales que han ido ganando espacio en el país.

La marca también agrupa otros productos ya conocidos o recientes, como las palomitas Popi Pop! y los Sorbe Snacks, sorbetos rellenos en porciones individuales pensados para meriendas o reuniones. La idea de la empresa es competir en la categoría de los snacks importados.

Competencia directa

Como parte de sus planes de entrar en la góndola de snacks saludables, la nueva línea de Jack’s se topa con otros actores en la categoría, por ejemplo BioLand, Bicentury o Nutrisnacks, entre otros.

Esos ya tienen varios años de estar en los supermercados.