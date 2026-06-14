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Jasec anuncia cortes de luz en Cartago: revise los horarios y distritos afectados durante la tercera semana de junio

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Por Mathew Chaves

La planificación de las actividades diurnas en Cartago requerirá un ajuste de previsión debido a los trabajos de mantenimiento que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) hará en sus redes de distribución durante la semana del 15 de junio.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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