Jasec anuncia cortes de luz en Cartago: revise los horarios y distritos afectados durante la tercera semana de junio

La planificación de las actividades diurnas en Cartago requerirá un ajuste de previsión debido a los trabajos de mantenimiento que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) hará en sus redes de distribución durante la semana del 15 de junio.

Estas labores, confirmó la junta, implicarán la interrupción temporal del servicio de electricidad en varios bloques residenciales a partir del martes 16.

La medida responde a la necesidad de ejecutar obras de infraestructura vial y optimización del tendido energético en la provincia.

Los perímetros afectados se limitan a cuadrantes específicos de cada localidad, por lo que el impacto no se dará de manera generalizada en los distritos. Las autoridades recomiendan verificar los mapas de cobertura para identificar los puntos de corte establecidos.

Algunos usuarios de Jasec tendrán cortes diurnos en su servicio eléctrico. (Cameron Basson/Pexels)

A continuación le desglosamos los horarios de inicio, las horas estimadas para el restablecimiento del servicio y las referencias geográficas de cada sector, para la guía de los usuarios comerciales y residenciales:

1. Martes 16 de junio

Las obras de mejora de la red se concentrarán en el cantón de Alvarado, propiamente en el distrito de Pacayas (Barrio Lourdes).

Los técnicos suspenderán el flujo eléctrico en un horario establecido de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en toda la localidad.

La suspensión del servicio afectará a los clientes residenciales situados en los alrededores del minisúper El Alto y la empresa Estructuras Brenes. El mapa de corte incluye la capilla católica y la vía pública que se extiende 100 metros al sur hacia la estación de bomberos.

2. Miércoles 17 de junio

El cantón central de Cartago registrará desconexiones de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en el sector de La Lima, debido a la colocación de postes y al desarrollo de una red trifásica vinculada al circuito Ochomogo, el cual se extiende de forma directa hasta el cantón de La Unión.

El perímetro de afectación abarca los comercios localizados al sur de Pequeño Mundo y al este del parque de La Lima. Los puntos comerciales comprometidos integran las instalaciones de Walmart, la cooperativa Dos Pinos y las bodegas del Almacén Fiscal Alfisa.

Las maniobras de mantenimiento también incidirán en las operaciones de Laboratorios Saval, Ofi-bodegas La Lima, Abonos Superiores, la firma Clorox Company y los accesos principales de la zona industrial correspondiente al parque Garnier.

De forma simultánea, el distrito de Guadalupe experimentará una interrupción de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. por la colocación de dispositivos de protección. Las cuadrillas trabajarán específicamente en el sector ubicado al costado norte de la empresa Infesa.

El cuadrante bajo reparación comprende establecimientos como Detailing Center, Decasa, Baterías Irazú, Lavacar del Este y Autos Akar. La suspensión incluye a Distribuidora de Carnes Hikisa, Miguelitos Market, Barrio Nazareth y los diques de la periferia.

3. Jueves 18 de junio

En el distrito de Los Ángeles, en Cartago centro, el personal laborará de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Las tareas se concentrarán en el tendido de líneas secundarias al costado sur del antiguo bar La Bicicleta, siguiendo el margen paralelo a la vía del tren.

Esta maniobra afectará la continuidad del servicio en Compuservicio Campos, la empresa Tega, el consultorio de la doctora Melania Coto Brenes, A/C Frío Automotriz y el despacho de atención médica perteneciente al doctor Luis Arrieta López.

Por otra parte, el circuito San Blas, en Tierra Blanca, registrará cortes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por reubicación de postes. Desde 100 metros al sur del antiguo edificio El Volcán hasta el barrio Santísima Trinidad.

Los puntos de afectación son Helados Zapallín, Mermelada Membrillo, Calle Monge y los terrenos propiedad de Rodrigo Madrigal.

Asimismo, se aplicarán desconexiones cortas por aislamiento preventivo de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 3:45 p. m. a 4:30 p. m. El perímetro va desde la antigua sede de Hogares Crea hasta Papas El Volcán, la Ferretería Asegrupo, Cruz Roja y la escuela de la comunidad.

La distribuidora mantendrá los canales informativos abiertos para reportar cualquier anomalía o extensión imprevista en los tiempos de ejecución de las obras en cada localidad.

Los usuarios que requieran asistencia o información detallada sobre las maniobras en su cuadrante residencial pueden comunicarse de forma directa al teléfono 2550-6800 o por medio de sus redes sociales.

Para revisar los avisos de mantenimiento y el mapa de suspensiones programadas, los abonados pueden ingresar a la plataforma en el sitio web de Jasec.