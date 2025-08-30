Negocios

Jasec anuncia cortes eléctricos en Cartago: vea fechas, horarios y zonas

Jasec ya tiene cortes programados en Cartago para el mes de setiembre; le contamos cuáles días serán

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) ha programado una serie de suspensiones eléctricas en diferentes sectores de la provincia de Cartago para los próximos días de septiembre de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
cortes de luzCartago
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.