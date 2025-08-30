Jasec anuncia cortes eléctricos en Cartago: vea fechas, horarios y zonas

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) ha programado una serie de suspensiones eléctricas en diferentes sectores de la provincia de Cartago para los próximos días de septiembre de 2025.
Los cortes tienen como objetivo principal llevar a cabo labores de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. A continuación, se detallan los horarios, ubicaciones y clientes afectados por cada suspensión.
Sábado 6 de septiembre de 2025
La suspensión programada para este día se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión.
Horario: El servicio estará suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Ubicación: El circuito afectado es el PI Coca Cola. La interrupción del servicio afectará la zona desde Fortech hasta la bodega de Price Mart, incluyendo el trayecto hasta Cooper Standard.
Clientes afectados por maniobras (operaciones para aislar y restablecer la zona de trabajo):
- DEMASA
- Bodega de la Coca Cola
- Ozapato
- Del Guarco Café
- Nutri Lac
- DAP Deshler Automotive Products S.A.
- Cooper Standard planta 3
- Medidor 201141 a nombre de Deshler Automotive Products S.A.
- Medidor 202281 a nombre de CS automotive Costa Rica s.a. (antiguo HAP)
Clientes afectados por el paro (suspensión), desde el antiguo Baly hasta las Bodegas de Price Mart:
- Centro Educativo Interactivo Renzo Zingone
- MASAI
- CTI
- Relax Tech Internacional
- Bodegas frente y al costado sur de Relax Tech
- Biometrics
- Oficinas administrativas Grupo Zeta
- Daniel’s Manufacturera DMSA
- Bodega al oeste de Daniel’s Repuestos Cartago
- Lio Té
- Puratos frente a Lio Té
- Essentra components
- Componentes Innovadores
- Perfec Global Service (medidores 305442-202292)
- Radio Technology Services SRL
- Medidor 200606 a nombre de Componentes Innovadores Limitada
- Taller de mantenimiento del Parque Industrial
- Fortech frente a Taller de mantenimiento del Parque Industrial
- Grupo Zeta
- ETS Gonthiez Freres SAS
- Puratos
- Fortech contiguo a Price Mart
- Oficinas de Puratos
- Price Mart Produce Distribution Center
Viernes 12 de septiembre de 2025
El propósito de este corte es la extensión de un ramal monofásico como parte del estudio 2025-0772.
Horario: La suspensión será desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.
Ubicación: El circuito afectado es el de Pacayas, específicamente en Santa Rosa de Oreamuno, 25 metros al este de la esquina sureste del parque.
Clientes afectados por maniobras (únicamente por 30 minutos en la mañana):
- Clientes residenciales y comerciales en Cot, sobre la ruta 402 hacia Santa Rosa de Oreamuno
- Productos Tostados La Cholita
- Bodegas RS
- Finca Manú
- Finca Cot
- Barrio San Cayetano
- Clientes residenciales y comerciales en las cercanías de la Gruta Virgen de los Ángeles
- Hacienda Pasqui
- Restaurante y Cabañas Mirada al Cielo
- Súper Santa Rosa
- Clientes residenciales y comerciales en Santa Rosa de Oreamuno, cerca de la plaza de fútbol y el cementerio
- ASADA Santa Rosa
- Escuela Julio Sancho Jiménez
- Cruz Roja Santa Rosa de Oreamuno
- Agroindustrias Mora S.A.
- Agrícola Insumos Santa Rosa
- Liceo Rural Santa Rosa
- Clientes residenciales y comerciales en Santa Rosa de Oreamuno, cerca de la Gruta del Barrio San Isidro Labrador
- Clientes residenciales y comerciales en San Gerardo de Oreamuno, sobre la ruta 402 hacia San Pablo
- Iglesia de San Gerardo
- Salón Comunal de San Gerardo
- Restaurante Miguelitos
- Escuela de San Gerardo de Oreamuno
- Soda Shaggy
- Comercializadora Montenegro
- Fincas cercanas al cráter La Olla
Clientes afectados por la suspensión:
- Clientes residenciales y comerciales en Santa Rosa de Oreamuno, sobre la calle 1, al este del costado sur del parque
- Esquina sureste de la Parroquia Santa Rosa de Lima
- Galerón los Pachas
Martes 23 de septiembre de 2025
La interrupción del servicio se llevará a cabo para la instalación de postes y la construcción de una red trifásica.
Horario: El corte se realizará de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Ubicación: El circuito afectado es el de Ochomogo. La suspensión abarcará la zona desde el predio de Transportes Grand hasta la pista Interamericana, el taller Arabre, y la entrada principal del parque La Lima GARNIER.
Clientes afectados por maniobras:
- Clientes residenciales y comerciales en La Lima, sobre la calle detrás de empresas como Gas Tomza, Dos Pinos y Walmart
- Finca Los Collado
- Técnicas Agrícolas de Centroamérica S.A.
- Agroquímica Industrial RIMAC
- CRIC S.A. La Lima
- Saturnia Bodega
- Petrogas
- Trigas S.A.
- Dos Pinos La Lima
- Walmart La Lima
- Autos Abre La Lima
- Antiguo MACORI
- Gas Tomza
- Etiquetas y Empaques MyL
- Rodatec
- JAM Reciclaje S&M S.A.
- Clientes residenciales y comerciales en La Lima, sobre la calle detrás de Laboratorios Saval (antiguo Stein) y frente a Ofi-bodegas La Lima
- SEMI S.A.
- Cemix CR
- Ofi-bodegas La Lima
- TECNOFAR
- Pirka Cartago
- Publimedia Costa Rica
- Laboratorios Saval Costa Rica S.A. (antiguo Stein)
- Almacén Fiscal ALFISA
- Dosmil50 Empaques Compostables
- MJR Estructuras Metálicas
- Tajo Materiales Grupo Orosi
- Predio de camiones Pajiba
Clientes afectados por paro programado (suspensión):
- Clientes ubicados 100 metros al este del predio de Transportes GRAND, sobre la calle hasta la Interamericana
- Predio Camacho
- Taller de camiones servicios mecánicos LTC
- Grupo ARABRE
- Medidor monofásico de la entrada sur del parque GARNIER
- Línea de construcción monofásica del edificio Multitenans (Parque GARNIER)
- Clorox Compny
- Abonos superior
- Línea trifásica de construcción del parque GARNIER
- Medidor monofásico de la entrada central del parque GARNIER
Para obtener más información, los clientes pueden contactar a Jasec a través de su centro de contacto al número 2550-6800. La información sobre las suspensiones también se ha difundido por medio de la página web, Facebook, redes sociales y perifoneo.
Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.