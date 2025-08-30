Jasec anuncia cortes eléctricos en Cartago: vea fechas, horarios y zonas

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) ha programado una serie de suspensiones eléctricas en diferentes sectores de la provincia de Cartago para los próximos días de septiembre de 2025.

Los cortes tienen como objetivo principal llevar a cabo labores de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. A continuación, se detallan los horarios, ubicaciones y clientes afectados por cada suspensión.

Sábado 6 de septiembre de 2025

La suspensión programada para este día se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión.

Horario: El servicio estará suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Ubicación: El circuito afectado es el PI Coca Cola. La interrupción del servicio afectará la zona desde Fortech hasta la bodega de Price Mart, incluyendo el trayecto hasta Cooper Standard.

Clientes afectados por maniobras (operaciones para aislar y restablecer la zona de trabajo):

DEMASA

Bodega de la Coca Cola

Ozapato

Del Guarco Café

Nutri Lac

DAP Deshler Automotive Products S.A.

Cooper Standard planta 3

Medidor 201141 a nombre de Deshler Automotive Products S.A.

Medidor 202281 a nombre de CS automotive Costa Rica s.a. (antiguo HAP)

Clientes afectados por el paro (suspensión), desde el antiguo Baly hasta las Bodegas de Price Mart:

Centro Educativo Interactivo Renzo Zingone

MASAI

CTI

Relax Tech Internacional

Bodegas frente y al costado sur de Relax Tech

Biometrics

Oficinas administrativas Grupo Zeta

Daniel’s Manufacturera DMSA

Bodega al oeste de Daniel’s Repuestos Cartago

Lio Té

Puratos frente a Lio Té

Essentra components

Componentes Innovadores

Perfec Global Service (medidores 305442-202292)

Radio Technology Services SRL

Medidor 200606 a nombre de Componentes Innovadores Limitada

Taller de mantenimiento del Parque Industrial

Fortech frente a Taller de mantenimiento del Parque Industrial

Grupo Zeta

ETS Gonthiez Freres SAS

Puratos

Fortech contiguo a Price Mart

Oficinas de Puratos

Price Mart Produce Distribution Center

Viernes 12 de septiembre de 2025

El propósito de este corte es la extensión de un ramal monofásico como parte del estudio 2025-0772.

Horario: La suspensión será desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Ubicación: El circuito afectado es el de Pacayas, específicamente en Santa Rosa de Oreamuno, 25 metros al este de la esquina sureste del parque.

Clientes afectados por maniobras (únicamente por 30 minutos en la mañana):

Clientes residenciales y comerciales en Cot, sobre la ruta 402 hacia Santa Rosa de Oreamuno

Productos Tostados La Cholita

Bodegas RS

Finca Manú

Finca Cot

Barrio San Cayetano

Clientes residenciales y comerciales en las cercanías de la Gruta Virgen de los Ángeles

Hacienda Pasqui

Restaurante y Cabañas Mirada al Cielo

Súper Santa Rosa

Clientes residenciales y comerciales en Santa Rosa de Oreamuno, cerca de la plaza de fútbol y el cementerio

ASADA Santa Rosa

Escuela Julio Sancho Jiménez

Cruz Roja Santa Rosa de Oreamuno

Agroindustrias Mora S.A.

Agrícola Insumos Santa Rosa

Liceo Rural Santa Rosa

Clientes residenciales y comerciales en Santa Rosa de Oreamuno, cerca de la Gruta del Barrio San Isidro Labrador

Clientes residenciales y comerciales en San Gerardo de Oreamuno, sobre la ruta 402 hacia San Pablo

Iglesia de San Gerardo

Salón Comunal de San Gerardo

Restaurante Miguelitos

Escuela de San Gerardo de Oreamuno

Soda Shaggy

Comercializadora Montenegro

Fincas cercanas al cráter La Olla

Clientes afectados por la suspensión:

Clientes residenciales y comerciales en Santa Rosa de Oreamuno, sobre la calle 1, al este del costado sur del parque

Esquina sureste de la Parroquia Santa Rosa de Lima

Galerón los Pachas

Martes 23 de septiembre de 2025

La interrupción del servicio se llevará a cabo para la instalación de postes y la construcción de una red trifásica.

Horario: El corte se realizará de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Ubicación: El circuito afectado es el de Ochomogo. La suspensión abarcará la zona desde el predio de Transportes Grand hasta la pista Interamericana, el taller Arabre, y la entrada principal del parque La Lima GARNIER.

Clientes afectados por maniobras:

Clientes residenciales y comerciales en La Lima, sobre la calle detrás de empresas como Gas Tomza, Dos Pinos y Walmart

Finca Los Collado

Técnicas Agrícolas de Centroamérica S.A.

Agroquímica Industrial RIMAC

CRIC S.A. La Lima

Saturnia Bodega

Petrogas

Trigas S.A.

Dos Pinos La Lima

Walmart La Lima

Autos Abre La Lima

Antiguo MACORI

Gas Tomza

Etiquetas y Empaques MyL

Rodatec

JAM Reciclaje S&M S.A.

Clientes residenciales y comerciales en La Lima, sobre la calle detrás de Laboratorios Saval (antiguo Stein) y frente a Ofi-bodegas La Lima

SEMI S.A.

Cemix CR

Ofi-bodegas La Lima

TECNOFAR

Pirka Cartago

Publimedia Costa Rica

Laboratorios Saval Costa Rica S.A. (antiguo Stein)

Almacén Fiscal ALFISA

Dosmil50 Empaques Compostables

MJR Estructuras Metálicas

Tajo Materiales Grupo Orosi

Predio de camiones Pajiba

Clientes afectados por paro programado (suspensión):

Clientes ubicados 100 metros al este del predio de Transportes GRAND, sobre la calle hasta la Interamericana

Predio Camacho

Taller de camiones servicios mecánicos LTC

Grupo ARABRE

Medidor monofásico de la entrada sur del parque GARNIER

Línea de construcción monofásica del edificio Multitenans (Parque GARNIER)

Clorox Compny

Abonos superior

Línea trifásica de construcción del parque GARNIER

Medidor monofásico de la entrada central del parque GARNIER

Para obtener más información, los clientes pueden contactar a Jasec a través de su centro de contacto al número 2550-6800. La información sobre las suspensiones también se ha difundido por medio de la página web, Facebook, redes sociales y perifoneo.

