Negocios

Johnson & Johnson, Yara y Elevate amplían su presencia en Costa Rica

Johnson & Johnson MedTech abrió su fábrica de dispositivos médicos en Alajuela con la meta de crear 3.000 empleos, mientras que Yara anunció una planta de fertilizantes de $15 millones en Orotina y Elevate inauguró sede corporativa en Belén

Por Brandon Flores

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El flujo de inversión extranjera directa sumó tres anuncios de expansión en Costa Rica, abarcando manufactura médica avanzada, agroindustria y servicios empresariales globales. Dos de las operaciones se ubican fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.