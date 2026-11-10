Johnson & Johnson, Yara y Elevate amplían su presencia en Costa Rica

El flujo de inversión extranjera directa sumó tres anuncios de expansión en Costa Rica, abarcando manufactura médica avanzada, agroindustria y servicios empresariales globales. Dos de las operaciones se ubican fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

La apertura de mayor escala corresponde a Johnson & Johnson MedTech, que inauguró oficialmente una planta de manufactura de 19.000 metros cuadrados en Grecia.

El complejo fabricará insumos de alta tecnología con énfasis en soluciones de electrofisiología y ortopedia, como catéteres de diagnóstico de alta densidad.

La multinacional proyecta generar 3.000 puestos de trabajo calificados durante los próximos años. El proyecto refuerza el clúster de equipo de precisión y médico, sector que concentra el 47% de las exportaciones de bienes del país y da empleo a más de 63.000 personas a través de un centenar de empresas multinacionales.

Planta Johnson & Johnson en Grecia, Alajuela (Procomer/Procomer)

Por su parte, la firma noruega de nutrición vegetal Yara anunció una inversión de cerca de $15 millones para levantar una planta de almacenamiento, mezcla, empaque y distribución en Orotina, Alajuela.

La instalación abarcará 14.932 metros cuadrados con capacidad para 28.000 toneladas de producto.

Desde Orotina, Yara abastecerá tanto el mercado local como a Nicaragua, Panamá y el Caribe, facilitando insumos y fertilizantes de menor huella de carbono para actividades clave de exportación como café, banano y piña.

En el área de servicios compartidos, la empresa estadounidense Elevate inauguró su sede en el centro corporativo El Cafetal II, en Belén de Heredia.

La oficina funciona como plataforma regional para dar soporte en recursos humanos, finanzas y tecnologías de información a clientes en América y Europa, entre ellos la firma de logística aérea Swissport International.

Elevate cuenta actualmente con cerca de 50 colaboradores, prevé duplicar su planilla para 2027 y alcanzar 200 contrataciones hacia 2028. La firma recluta perfiles con inglés avanzado en áreas como analítica de datos, planillas y compensaciones.

Los tres proyectos combinan manufactura médica de alto valor agregado, logística agroindustrial en regiones periféricas y servicios técnicos especializados en el centro del país.