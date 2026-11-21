La cadena de joyería Pandora anunció su regreso a Costa Rica, luego del cierre de los cinco locales que había operado en el país.

“Nos llena de emoción anunciar nuestro regreso a Costa Rica. Llegamos con nuevas ideas, nuevas colecciones”, indicó la marca en un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales, tras más de tres meses de inactividad en la cuenta.

La comunicación no precisa cuándo retomará operaciones, cuántas tiendas abrirá ni dónde estarán ubicadas. Tampoco aclara si el regreso contempla recuperar alguno de los puntos de venta anteriores o instalarse en otros espacios.

El Financiero contactó vía correo electrónico al equipo electrónico de la marca de joyería fundada en Dinamarca en 1982 y el vocero indicó que la última semana de noviembre esperaban compartir detalles sobre la nueva fase de Pandora en Costa Rica.

Una operación que llegó a tener cinco locales

Pandora había mantenido tiendas en Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Plaza Lincoln, City Mall y Oxígeno. Esta última, ubicada en Heredia, fue la apertura más reciente de la marca, en 2019.

Antes del anuncio de retorno, se había constatado que los cinco establecimientos estaban cerrados y que sus espacios ya no exhibían logotipos, afiches ni otros elementos gráficos de Pandora. Los intentos de comunicación con los teléfonos de las tiendas tampoco habían permitido obtener una respuesta.

En ese momento no existía información oficial que aclarara si la salida era definitiva. Además, las cuentas de redes sociales de la marca acumulaban cerca de dos meses sin publicaciones.

El nuevo mensaje anuncia la intención de volver al mercado costarricense, pero deja pendientes los detalles sobre el alcance y el calendario de esa reanudación.

Pandora operó cinco tiendas en Costa Rica antes de su cierre. Cortesía de Pandora.

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