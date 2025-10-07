Krispy Kreme abre cuarto local en Costa Rica, en una provincia donde ya tiene presencia

La cadena de donas y cafés Krispy Kreme abrirá su cuarto local en Costa Rica y primero del 2025, a partir de este jueves 9 de octubre. El aviso se dio en las redes sociales de la franquicia estadounidense.

Específicamente estará ubicado en el City Mall de Alajuela, en un formato kiosco en la entrada a la zona del food court, según confirmó a este medio Marcela Vega, directora de la división inmobiliaria de Corporación Lady Lee (desarrollador del centro comercial). Este será el segundo punto de venta que la marca tenga en Alajuela.

En diciembre del año pasado inauguraron uno en Plaza Praktico también en Alajuela. El primer local de la empresa abrió fue el 13 de mayo del 2023 en San Rafael de Escazú, con una inversión cercana a $1 millón. Posteriormente, en junio de 2024, abrió su segundo punto de venta, en Central Market Curridabat.

Krispy Kreme entró al mercado costarricense en 2023 (Archivo). (SCOTT OLSON/AFP)

Para los primeros 12 clientes que compren, la marca dará una docena de donas originales gratis al mes por un año, mientras que a los siguientes 300 clientes serán medias docenas.

