Krispy Kreme abre cuarto local en Costa Rica, en una provincia donde ya tiene presencia

La inauguración está prevista para este jueves a las 11 a.m.

Por Brandon Flores

La cadena de donas y cafés Krispy Kreme abrirá su cuarto local en Costa Rica y primero del 2025, a partir de este jueves 9 de octubre. El aviso se dio en las redes sociales de la franquicia estadounidense.








Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

