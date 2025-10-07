Krispy Kreme abre cuarto local en Costa Rica, en una provincia donde ya tiene presencia

La cadena de donas y cafés Krispy Kreme abrirá su cuarto local en Costa Rica y primero del 2025, a partir de este jueves 9 de octubre. El aviso se dio en las redes sociales de la franquicia estadounidense.
