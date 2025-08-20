La falsa empresa de fumigación y jardinería que extorsionó a vecinos de Heredia y Alajuela por hasta ₡5 millones

Las estafas a domicilio, donde delincuentes se hacen pasar por proveedores de servicios para ganar acceso a las viviendas y la confianza de sus víctimas, representan una amenaza constante para la seguridad ciudadana.

Estos esquemas a menudo utilizan fachadas de negocios legítimos, como fumigación o mantenimiento, para ejecutar sus delitos.

Una banda criminal que operaba bajo el nombre de una falsa empresa de jardinería fue condenada a un total de 99 años de prisión por extorsionar a 13 clientes en Heredia y Alajuela.

Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, el grupo delictivo generó un perjuicio económico total de más de ₡10 millones.

La Fiscalía de Heredia presentó pruebas “contundentes” que resultaron en la sentencia de nueve personas, quienes se declararon culpables y se acogieron a un procedimiento abreviado para recibir la pena.

El “modus operandi” de la banda se basaba en una empresa ilegítima

Entre marzo de 2023 y enero de 2024, la banda se hizo pasar por una empresa dedicada a la fumigación de plagas. Su método consistía en llegar a las propiedades de sus víctimas sin previo aviso, ofreciendo sus servicios de fumigación o jardinería.

La banda exigía a los clientes firmar contratos que incluían un precio específico por cada litro del producto utilizado. Sin embargo, la investigación reveló que la banda inflaba la cantidad de producto, llegando a facturar grandes sumas de dinero por servicios mínimos.

Cuando las víctimas se negaban a pagar las sumas exorbitantes, los extorsionadores aprovechaban que se encontraban en las propiedades y entonces amenazaban e intimidar a las personas para que accedieran a entregar el dinero.

Las penas y las víctimas

El informe de la Fiscalía de Heredia establece que, producto de las extorsiones, los 13 clientes afectados entregaron sumas que oscilan entre los ₡200.000 y ₡5 millones.

Los imputados aceptaron los cargos en su contra y recibieron las siguientes penas:

Apellidos del imputado Pena pactada Calderón Romero 27 años de prisión por nueve delitos de extorsión Calderón Romero (mujer)

Herrera Pereira 12 años de prisión por cuatro delitos de extorsión Masís Quesada 18 años de prisión por seis delitos de extorsión Matamoros Guzmán

Ramírez Navarro 9 años de prisión por tres delitos de extorsión Cordero Arias (mujer) 6 años de prisión por dos delitos de extorsión Jiménez Piedra

Calderón Romero 3 años de prisión por un delito de extorsión

El Ministerio Público solicitó que el grupo permanezca en prisión mientras la sentencia adquiere firmeza.

La Fiscalía de Heredia logró una condena de 99 años de prisión contra un grupo que utilizaba una falsa empresa de jardinería para cometer extorsiones en Heredia y Alajuela. (Ilustrativa) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se recuerda la necesidad de ser cautelosos con los servicios que se contratan a domicilio y verificar la legitimidad de las empresas antes de firmar cualquier contrato.