La prueba de fuego para el “retail”: Por qué el precio bajo ya no es suficiente para venderle al tico en este Black Friday

Por Redacción EF

El Black Friday 2025 marca un punto de inflexión para el comercio en Costa Rica. La época de atraer clientes únicamente con rótulos de neón y porcentajes agresivos de descuento ha terminado. Según el más reciente estudio de inteligencia de datos de SHIFT Latam Porter Novelli, la temporada ha dejado de ser solo una celebración de consumo para transformarse en una “prueba de confianza”.








