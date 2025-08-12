Negocios

La respuesta de Multiplaza Escazú tras la denuncia de un ataque de un pitbull a un niño en sus instalaciones

Por Mathew Chaves

La denuncia del ataque de un perro de raza pitbull a un niño de 7 años, ocurrido el pasado sábado 9 de agosto en las instalaciones de Multiplaza Escazú, desató una intensa discusión en redes sociales y medios de comunicación sobre la seguridad en los comercios que se declaran pet friendly.








