La Unión Europea busca talento en Costa Rica: delegación ofrece pago millonario para importante puesto

Por Mathew Chaves

Una de las delegaciones diplomáticas más importantes con presencia en el país abrió un inusual proceso de reclutamiento para llenar una plaza de alto nivel dentro de su equipo administrativo, un puesto clave para el funcionamiento de su cooperación y sus operaciones locales.








Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

