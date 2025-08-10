La Unión Europea busca talento en Costa Rica: delegación ofrece pago millonario para importante puesto

Una de las delegaciones diplomáticas más importantes con presencia en el país abrió un inusual proceso de reclutamiento para llenar una plaza de alto nivel dentro de su equipo administrativo, un puesto clave para el funcionamiento de su cooperación y sus operaciones locales.

La Delegación de la Unión Europea en Costa Rica anunció la apertura de este concurso externo para contratar a un gerente de proyecto, un cargo que ofrece un salario de ₡2,089,176 brutos.

El perfil profesional que se busca

El puesto de gerente de proyecto (Grupo I) es una posición de alta responsabilidad. La persona seleccionada será la encargada de:

monitorear y analizar las políticas y las posiciones de los países de Centroamérica en sus áreas de responsabilidad, en particular en el contexto de la relación bilateral con la UE y del proceso de integración de la Región SICA;

identificación, formulación, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación en temas relacionados con transición verde, digital y justa, con enfoque especifico en energía, generación, transmisión y distribución de electricidad;

mantener relaciones con instancias de la integración regional SICA, administraciones nacionales, agencias ejecutoras de los proyectos, agencias de cooperación internacional, industria, sociedad civil y la academia sobre temas relacionados con su portfolio;

contribuir a la coordinación con otros actores de cooperación internacional en sus áreas de responsabilidad;

asegurar el seguimiento operacional de los proyectos y la coordinación, incluso a través de frecuentes misiones en los países de la Región SICA;

preparación, participación y seguimiento a eventos públicos, visitas y reuniones que involucren la Delegación, las contrapartes institucionales, el público y visitas de la Sede;

contribuir en la preparación de reportes periódicos y reportes específicos en sus áreas de responsabilidad

Para optar por esta plaza, los candidatos deben cumplir con un perfil profesional exigente y específico:

Formación académica: Se requiere una maestría en áreas especificadas al puesto (como Administración de Empresas, Finanzas, Derecho, entre otros).

Se requiere una maestría en áreas especificadas al puesto (como Administración de Empresas, Finanzas, Derecho, entre otros). Experiencia laboral: Es indispensable contar con un mínimo de tres años de experiencia profesional en un puesto directamente relacionado con las funciones administrativas descritas.

Es indispensable contar con un mínimo de en un puesto directamente relacionado con las funciones administrativas descritas. Dominio de idiomas: Se exige un nivel “excelente” de español y de inglés, tanto oral como escrito.

Se exige un nivel “excelente” de español y de inglés, tanto oral como escrito. Habilidades técnicas: Los postulantes deben tener un excelente dominio de herramientas informáticas, incluyendo procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y correo electrónico.

Los postulantes deben tener un excelente dominio de herramientas informáticas, incluyendo procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y correo electrónico. Conocimientos del ciclo de gestión de los proyectos con financiamiento de la cooperación internacional.

Costarricense o con condición migratoria como residente en libre condición.

Disponibilidad y flexibilidad para viajar frecuentemente y fuera de horas de oficina, principalmente a países de la Región SICA (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).

La Delegación también valorará positivamente la experiencia previa en misiones diplomáticas u organizaciones internacionales.

Condiciones laborales y proceso de selección

El contrato ofrecido es de tipo definido, por un periodo de 1 año.

El proceso de selección es riguroso y consta de varias etapas:

Recepción de solicitudes: los interesados tienen tiempo para postularse hasta las 12:00 m.d. del viernes 29 de agosto de 2025. Preselección: un comité evaluará los perfiles y creará una lista corta con los candidatos que mejor se ajusten a los requisitos. Pruebas y entrevistas: los candidatos preseleccionados serán convocados a una prueba escrita y, posteriormente, a una entrevista para evaluar sus competencias técnicas y personales.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben enviar su postulación a la dirección de correo electrónico eeasjobs-180@eeas.europa.eu. El correo debe llevar en el asunto la referencia “CR-344516: PROJECT OFFICER AL Grupo 1”.

El paquete de postulación debe incluir, obligatoriamente, un currículum vitae y una carta de motivación, ambos en idioma español.

El currículum tiene un formato para ser entregado. Para descargar la plantilla y conocer más detalles haga clic en este enlace.