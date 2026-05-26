Negocios

Las cancelaciones hoteleras del Mundial 2026: altos costos frenan la demanda y cambian las proyecciones de aforo

Hoteles sede del Mundial 2026 enfrentan cancelaciones masivas en Norteamérica. La demanda artificial de la FIFA y los altos costos desinflan las reservas.

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Por Randall Corella Vargas

Lo que prometía ser el mayor auge turístico y económico de la década para Estados Unidos, México y Canadá se está transformando en una fuente de ansiedad para la industria hotelera. A escasas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los hoteles de las ciudades sede se enfrentan a un panorama inesperado: habitaciones vacías, proyecciones de ingresos muy por debajo de la expectativa y cancelaciones masivas derivadas, irónicamente, de la propia organización del torneo.








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Mundial 2026Estados UnidosFIFAindustria hotelera
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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