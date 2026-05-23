Negocios

Las carreras, técnicos y certificaciones con más demanda en Costa Rica 2026: así buscan a empleados las multinacionales

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Por Mathew Chaves

Las operaciones vinculadas con servicios corporativos y tecnologías digitales comenzaron a elevar el nivel de especialización que buscan dentro del mercado laboral costarricense. La tendencia aparece reflejada en el más reciente estudio elaborado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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