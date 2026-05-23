Las carreras, técnicos y certificaciones con más demanda en Costa Rica 2026: así buscan a empleados las multinacionales

Las operaciones vinculadas con servicios corporativos y tecnologías digitales comenzaron a elevar el nivel de especialización que buscan dentro del mercado laboral costarricense. La tendencia aparece reflejada en el más reciente estudio elaborado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

El informe identifica cambios en la formación académica, técnica y complementaria que hoy priorizan las compañías multinacionales instaladas en Costa Rica. La investigación también evidencia un aumento en la demanda de perfiles capaces de combinar conocimientos administrativos con capacidades digitales.

Aunque administración de empresas y finanzas continúan entre las áreas más buscadas, el estudio detectó un crecimiento sostenido de especialidades relacionadas con infraestructura tecnológica, análisis de datos, automatización y servicios digitales especializados.

La transformación ocurre en paralelo con una mayor sofisticación de las operaciones multinacionales instaladas en el país. Cinde señaló que muchas empresas comenzaron a trasladar funciones más complejas hacia Costa Rica, principalmente dentro de áreas corporativas y tecnológicas.

También aparecieron nuevos perfiles vinculados con computación, nube, inteligencia artificial (IA) y análisis de información, áreas que hace pocos años tenían una presencia mucho menor dentro de los procesos de contratación del sector servicios.

Carreras con mayor demanda

Empresas multinacionales mantienen alta demanda de perfiles ligados con servicios corporativos y tecnologías digitales en Costa Rica. (JOHN DURAN)

Dentro de las carreras universitarias, Administración de Empresas está en la primera posición. Sin embargo, varias ingenierías relacionadas con informática y tecnologías digitales escalaron puestos respecto a mediciones anteriores elaboradas por Cinde.

Administración de Empresas (+1) Finanzas y Contaduría (+5) Ingeniería Industrial (+1) Ingeniería en Sistemas (+5) Ingeniería en Tecnologías de la Información (Nueva) Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos (Nueva) Análisis de Datos (Nueva) Diseño Gráfico Ingeniería en Computación (Nueva) Mercadeo (Nueva)

El estudio concluyó que las compañías dejaron de buscar perfiles informáticos generales y comenzaron a priorizar especialidades más específicas. Ingeniería en Sistemas, Tecnologías de la Información e Ingeniería en Computación reflejan parte de ese cambio.

Las áreas administrativas tampoco perdieron protagonismo. Finanzas y contaduría registró uno de los mayores ascensos dentro del ranking, mientras Recursos Humanos volvió a posicionarse entre las prioridades de contratación del sector servicios.

Técnicos que ganan espacio

Los perfiles técnicos relacionados con atención corporativa, desarrollo digital y soporte operativo también comenzaron a ganar peso dentro de las contrataciones ligadas con multinacionales de servicios y tecnologías digitales.

Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente Contabilidad y Finanzas Administración de Empresas Informática en Desarrollo de software Informática de Redes y Computadoras Análisis de Datos Inteligencia Artificial Configuración y Administración de Servicios en la Nube Turismo Administración, Logística y Distribución

La aparición de IA, nube y análisis de datos dentro de los primeros lugares refleja el tipo de operaciones que varias empresas comenzaron a trasladar hacia Costa Rica durante los últimos años.

Cinde también detectó una necesidad creciente de personal técnico capaz de trabajar con plataformas digitales, soporte especializado y herramientas de automatización utilizadas en operaciones corporativas regionales.

Certificaciones más buscadas

Certificaciones en nube, programación y gestión de proyectos ganan peso dentro del sector servicios. (Carlos Cordero/Carlos Cordero)

Las certificaciones comenzaron a convertirse en uno de los elementos que más peso adquieren dentro de los procesos de reclutamiento ligados con multinacionales del sector servicios, especialmente en áreas tecnológicas y de gestión operativa.

Gestión de Proyectos: 21%

Desarrollo y Programación: 15%

Cloud e Infraestructura: 15%

e Infraestructura: 15% Datos y Analítica: 9%

Calidad Lean y Regulación: 6%

Gestión de Proyectos y Calidad: 6%

Ingeniería y Manufactura: 6%

Finanzas y Administración: 6%

Ciberseguridad: 6%

CRM / Salesforce: 3%

Dentro de esas áreas, los títulos específicos más demandados por los reclutadores incluyen:

Project Management Six Sigma Microsoft Azure AWS Salesforce Administrator Linux Python

Las certificaciones relacionadas con nube, infraestructura y programación comenzaron a escalar posiciones dentro del sector servicios. Microsoft Azure y AWS aparecen entre las credenciales más solicitadas por empresas multinacionales instaladas en Costa Rica.

El informe también concluyó que las habilidades blandas continúan funcionando como un elemento determinante dentro de los procesos de contratación. Comunicación, adaptabilidad y trabajo en equipo aparecen entre las capacidades más valoradas por las compañías.