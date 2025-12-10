Las claves del caso Condovac: ¿por qué la Fiscalía investiga una presunta administración fraudulenta?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Liberia ejecutaron el martes 9 de diciembre un allanamiento en el Club y Hotel Condovac La Costa, ubicado en playa Hermosa de Guanacaste, como parte de una investigación por presunta administración fraudulenta que involucra a 19 personas.​

El operativo se desarrolló simultáneamente en las instalaciones del club de playa y en una oficina del expresidente del club, de apellido Rodríguez Rivera, ubicada en Paseo Colón, San José. Las autoridades buscaban recolectar evidencia documental y electrónica vinculada con información contable y el registro de accionistas.​

La denuncia de los socios

La acción judicial responde a una denuncia interpuesta por 22 socios, aunque se estima que aproximadamente 250 accionistas forman parte del proceso en contra de miembros de las juntas directivas del club y la administración.

Entre las acusaciones más graves destacan créditos millonarios que, según los denunciantes, fueron aprobados en asambleas de socios supuestamente para realizar mejoras al club que nunca se ejecutaron. La denuncia también señala que el gerente general posee más de 421 acciones y su esposa 101 acciones, lo que les permitiría dominar cualquier acuerdo tomado en las asambleas.

Los señalamientos de irregularidades

Los socios denunciantes cuestionan cambios administrativos que consideran sospechosos. Según la denuncia, las asambleas de socios que anteriormente se realizaban en San José fueron trasladadas a Guanacaste a las siete de la mañana en sábados, una decisión que los accionistas interpretan como una estrategia para reducir la participación, considerando que la gran mayoría de socios son adultos mayores.

Parte de las afirmaciones sostienen que el Club se encuentra en gran deterioro y con poco mantenimiento. Un grupo de socios desde 2023 conformó el “Grupo de Rescate de Condovac La Costa”, una organización con presencia en redes sociales dedicada a denunciar lo que perciben como un declive en el mantenimiento y la calidad del servicio.​

Una de las principales causas de inconformidad tiene que ver con la introducción, desde 2011, del formato de hotel todo incluido que permite la entrada a las instalaciones de personas que no son accionistas, así como la creación de “villas románticas”. Este cambio en el modelo de negocio ha sido criticado por los socios tradicionales, quienes consideran que el club de playa, que abrió sus puertas en 1980 con la modalidad de tiempo compartido destinado exclusivamente a familias costarricenses, ha perdido su esencia.

La respuesta del hotel

En un comunicado oficial emitido este martes, el Club y Hotel Condovac La Costa aseguró que la diligencia judicial “no implicó ningún tipo de cierre ni afectó sus operaciones regulares”. La administración indicó que se brindaron todas las facilidades necesarias a las autoridades y destacó que no existe ninguna acusación formal en contra de la institución ni de sus colaboradores.

“Queremos enfatizar que esta actuación forma parte del procedimiento ordinario dentro de una única investigación en curso y que no afectó ni afectará las operaciones ni actividades regulares del Club”, señaló el documento. La junta directiva y la administración del club reiteraron su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la cooperación institucional”, y aseguraron que mantienen sus actividades y servicios sin alteraciones durante esta temporada alta.

El Ministerio Público indicó que “debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar detalles adicionales respecto al fondo de la investigación, puesto que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal”.