Las evaluaciones de desempeño reciben una mala calificación

Las evaluaciones anuales del personal pueden ser muy inexactas —por no decir devastadoras—. Aquí explicamos por qué este ritual, temido tanto por los directivos como por los empleados, no funciona y qué alternativas podrían ser más eficaces.

Por Chris Woolston

Ya sea que un modelo de negocio se base en gigabytes, tasas de interés o las últimas innovaciones en revestimientos de aluminio, todas las empresas dependen en última instancia de su personal —algunas más que otras—. Las empresas de cualquier tamaño tienen estrellas que impulsan la productividad y obtienen resultados, pero si miramos más allá de esos empleados de alto rendimiento —la sala de descanso puede ser un buen lugar para empezar—, encontraremos a otros que lastran a la empresa con un rendimiento deficiente.








