Negocios

Las falsas agencias de viajes que habrían estafado millones en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Un total de 110 personas habrían sido víctimas de una presunta red de estafadores que operaba mediante falsas agencias de viajes, logrando obtener montos que superan los ₡1,6 millones por cada ofendido.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
estafasagencias de viajes
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.