Las marcas de automóviles con mejor calidad y desempeño, según Consumer Reports

Comprar un vehículo nuevo no es una decisión financiera barata en la actualidad. Con el aumento constante en los precios de mercado y las tasas de interés altas, elegir un modelo que sea capaz de durar más tiempo se vuelve la prioridad más importante para el presupuesto de los hogares.

El pago inicial es solo una parte del problema. La mayor preocupación para un propietario aparece cuando vence la garantía de fábrica, ya que un vehículo poco confiable puede convertirse en una fuente constante de gastos, tiempo perdido y reparaciones inesperadas.

Para evitar estas complicaciones, los compradores recurren a análisis técnicos que evalúan el desempeño real de los carros más allá del brillo de la agencia. Los datos permiten separar a los fabricantes que invierten en ingeniería de largo plazo de aquellos cuyas innovaciones aún presentan fallas críticas en condiciones de uso diario.

La organización independiente Consumer Reports procesó esta información en su informe más reciente, basándose en la experiencia de sus miembros durante los últimos 12 meses. Este estudio masivo sirve como una hoja de ruta para quienes buscan proteger su patrimonio mediante la adquisición de una unidad mecánica estable y segura.

Los problemas con los sistemas de infoentretenimiento y la electrónica a bordo son fallas comunes que afectan la calificación de fiabilidad de los modelos nuevos. (Shutterstock/Foto)

Veredicto de ingeniería: los líderes y rezagados del mercado

El análisis de este año se fundamentó en datos recopilados de aproximadamente 380.000 vehículos. Las marcas que obtuvieron el mayor rendimiento fueron Subaru, BMW, Porsche y Honda, consolidando una tendencia de dominio de fabricantes asiáticos y firmas de lujo alemanas en el tope de la lista.

Sobre este liderazgo constante, el director sénior de pruebas de automóviles de Consumer Reports, Jake Fisher, explicó que estos fabricantes suelen utilizar componentes compartidos entre sus diversos modelos. “Comparten piezas que ayudan a garantizar una gran fiabilidad constante”, afirmó al evaluar los resultados del reporte.

Este enfoque de diseño evita realizar rediseños drásticos que suelen implicar nuevos riesgos técnicos. Al mantener una consistencia en sus piezas y utilizar sistemas de seguridad de vanguardia, firmas como Subaru logran destacar en áreas que no siempre son evidentes durante una prueba de manejo tradicional en la agencia.

Respecto a las preocupaciones de los dueños, un experto en automóviles de la organización, Mike Quincy, señaló que las molestias abarcan un amplio espectro. Estas van desde problemas menores en el equipamiento interior hasta fallos graves y costosos en motores de combustión, transmisiones o sistemas de propulsión eléctrica.

Los datos más recientes muestran una diferencia clara entre los tipos de vehículos. Los eléctricos y los híbridos enchufables registran más fallas que los modelos a combustión. En cambio, los híbridos convencionales, que no se conectan a la red eléctrica, destacan por su mayor confiabilidad.

Quincy detalló que, aunque los híbridos son mecánicamente más complejos que los motores estándar, marcas como Toyota, Hyundai y Kia han perfeccionado estos sistemas durante años. Esto da como resultado modelos que se encuentran entre los más fiables del mercado, ofreciendo además una conducción más suave y un mejor ahorro de combustible.

Puesto Marca Puntuación general Prueba de carretera Fiabilidad prevista Satisfacción del propietario 1 Subaru 82 88 Alta Alta 2 BMW 82 89 Media Alta 3 Porsche 79 84 Alta Alta 4 Honda 76 83 Alta Alta 5 Toyota 75 77 Alta Alta 6 Lexus 75 80 Alta Alta 7 Lincoln 75 82 Media Media 8 Hyundai 74 85 Media Alta 9 Acura 73 80 Media Alta 10 Tesla 72 81 Media Alta 11 Mini 72 77 Media Alta 12 Kia 72 83 Media Alta 13 Nissan 70 73 Media Media 14 Mazda 69 81 Media Media 15 Genesis 69 83 Baja Alta 16 Audi 69 86 Media Media 17 Cadillac 68 79 Baja Alta 18 Ford 67 74 Media Alta 19 Mitsubishi 67 72 Media Media 20 Buick 65 71 Media Media 21 Volvo 65 80 Baja Media 22 Volkswagen 65 80 Media Media 23 Mercedes-Benz 64 81 Baja Media 24 Chevrolet 62 75 Baja Alta 25 Chrysler 61 83 Baja Media 26 Rivian 58 79 Baja Muy alta 27 Alfa Romeo 55 73 Baja Alta 28 Dodge 55 67 Baja Alta 29 GMC 55 72 Baja Alta 30 Land Rover 52 67 Baja Alta 31 Jeep 48 64 Baja Media

En el mercado de carros, la durabilidad de largo plazo es el factor determinante para mantener el valor de reventa de la unidad. (Shutterstock/Shutterstock)

Saber qué fabricantes se mantienen a la altura de las exigencias del uso diario permite que el proceso de compra sea menos estresante. Los expertos recomiendan revisar no solo el rendimiento inicial, sino los antecedentes de fiabilidad proyectada para asegurar que el vehículo mantenga su valor y funcionalidad con el paso de los años.