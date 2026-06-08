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Las selecciones más caras del Mundial 2026: cinco superan los $1.000 millones en valor de mercado

Análisis del valor de mercado de las selecciones en el Mundial 2026. Conozca la brecha financiera entre las potencias, equipos emergentes y Costa Rica.

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Por Randall Corella Vargas

A pocos días de que inicie la acción en Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial 2026 no solo servirá para medir el talento deportivo, sino también el peso financiero. Las listas definitivas de los futbolistas que estarán en el torneo, entregadas entre mayo y junio, revelan un claro dominio europeo, con cinco selecciones superando la barrera de los $1.000 millones en valor de mercado.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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