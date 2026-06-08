Las selecciones más caras del Mundial 2026: cinco superan los $1.000 millones en valor de mercado

A pocos días de que inicie la acción en Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial 2026 no solo servirá para medir el talento deportivo, sino también el peso financiero. Las listas definitivas de los futbolistas que estarán en el torneo, entregadas entre mayo y junio, revelan un claro dominio europeo, con cinco selecciones superando la barrera de los $1.000 millones en valor de mercado.

El torneo de la FIFA reunirá a 48 naciones, cuyas plantillas alcanzan cifras históricas en los mercados de transferencias.

Francia lidera el ranking global con una nómina valuada en aproximadamente $1.709 millones, según datos del sitio Transfermarkt. La presencia de figuras consagradas en clubes de élite dispara la tasación del conjunto galo, posicionándolo como favorito al título.

Inglaterra y España completan el podio de los planteles más cotizados del planeta. Los británicos alcanzan los $1.535 millones, impulsados por una generación de jóvenes estrellas en las principales ligas europeas. Por su parte, la selección española registra un valor cercano a los $1.360 millones.

La barrera de los $1.000 millones también es superada por Portugal y Alemania, con valores estimados en $1.100 millones y $1.080 millones, respectivamente.

El primer equipo no europeo en aparecer en la lista es Brasil, que ocupa la sexta posición con una tasación de $985 millones.

El “Top 10” lo completan Países Bajos ($904 millones), Argentina ($883 millones), Noruega ($649 millones) y Bélgica ($586 millones). Estas cifras evidencian la fuerte brecha económica que existe entre los equipos que son candidatos naturales al trofeo y el resto de los competidores internacionales.

Encabezada por su estrella Kylian Mbappé (10), Francia lidera el ranking de las selecciones más caras del Mundial 2026. (FRANCK FIFE/AFP)

Extremos financieros

La expansión a 48 equipos ha acentuado la diferencia de realidades dentro del torneo. Mientras las grandes potencias superan holgadamente la marca de los $1.000 millones, algunos de los países participantes apenas sobrepasan los $20 millones en el mercado internacional.

A continuación, se detalla la pronunciada distancia entre los extremos financieros de la competición, tomando los datos de los valores de las listas definitivas de este año.

Categoría Selección Valor de mercado (aprox.) Las primeras 5 Francia $1.709 millones Inglaterra $1.535 millones España $1.360 millones Portugal $1.100 millones Alemania $1.080 millones Las últimas 5 Nueva Zelanda $38,2 millones Panamá $37,6 millones Curazao $28,0 millones Irak $22,7 millones Jordania $21,1 millones

Costa Rica estaría entre las últimas

La selección de Costa Rica no logró obtener un boleto a la justa mundialista. Sin embargo, es posible medir su peso financiero actual tomando como base la reciente convocatoria realizada para su partido amistoso frente a Colombia, disputado el pasado 1.º de junio.

Para este fogueo, el combinado centroamericano presentó una nómina de 23 futbolistas con un valor de mercado conjunto de $31,7 millones. El atacante Manfred Ugalde representa el mayor activo del equipo, tasado en cerca de $13 millones, seguido por los legionarios Patrick Sequeira y Josimar Alcócer.

De haber clasificado al torneo norteamericano, la escuadra costarricense se habría ubicado en el escalafón de los equipos con menor cotización del certamen. Su valor la pondría muy cerca de rivales regionales como Curazao o Panamá, muy lejos de las potencias mundiales.

De haber clasificado al Mundial 2026, la Selección de Costa Rica estaría en los equipos con menor valor del mercado en el torneo. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Contrastes del torneo

El abismo financiero se refleja no solo a nivel de selecciones, sino también en el valor de sus principales figuras. En la escuadra de Francia, el delantero Kylian Mbappé encabeza la nómina con un precio de mercado que ronda los $217 millones. Le siguen los atacantes Michael Olise ($162 millones), Désiré Doué ($130 millones) y Ousmane Dembélé ($108 millones). El zaguero William Saliba cierra el grupo de los cinco galos más caros, tasado en unos $97 millones, cifra que por sí sola supera el valor total de varias selecciones del torneo.

En contraste, la selección de Jordania ilustra una realidad económica radicalmente distinta de cara a la justa mundialista. Su jugador más valioso es el extremo Musa Al-Taamari, cuya ficha se estima en $10,8 millones. La lista de sus cinco futbolistas mejor cotizados se completa con cifras marcadamente menores: el defensor Yazan Al-Arab ($1,08 millones), el delantero Ali Olwan ($868.000), el mediocampista Nizar Al-Rashdan ($651.000) y los jugadores Ibrahim Sabra y Abdallah Nasib (ambos valorados en $542.000).

Aunque el poder económico en el fútbol suele marcar una tendencia, el Mundial 2026 nos recuerda que, sobre el terreno de juego, los presupuestos millonarios no garantizan la gloria. Mientras los gigantes europeos y sudamericanos parten como favoritos indiscutibles gracias a sus plantillas de élite, la verdadera magia del torneo reside en la capacidad de las selecciones con menos recursos para desafiar las lógicas del mercado.