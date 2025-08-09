¿Le interesa trabajar en BAC? Estas son las plazas disponibles en ese banco

BAC Costa Rica abrió varias plazas de empleo para quienes deseen desempeñarse laboralmente en su empresa, muchos de los cuales incluyen servicios a varios países de la región latinoamericana.

Así lo da a conocer por medio de la publicación de las vacantes en su sitio web de bolsa de empleo digital.

Para aplicar, debe dirigirse al sitio web y hacerlo por medio de un formulario que solicitará algunos de sus datos según el puesto seleccionado, así como su Currículum Vitae (CV), aunque también puede utilizar la opción de redirigirse a LinkedIn.

Líder de Producto (AML)

Este puesto tiene por responsabilidad gestionar las operaciones de AML con la implementación de iniciativas del área y el cumplimiento de objetivos relacionados tanto a los clientes como los productos. La fecha máxima para postular es el 15 de agosto en aplicación interna.

Los requisitos se detallan a continuación:

Experiencia de 3 a 4 años en liderar equipos multidisciplinarios/multipaís (técnicos, diseño, negocio y áreas de control) bajo el marco de trabajo Ágil Scrum@scale y en liderar sesiones ejecutivas, coordinando la preparación de presentaciones y comunicados.

Bachillerato en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín.

Análisis de datos y presentación de información concluyente.

Deseable certificación actualizada como Product Owner (CSPO) o ScrumMaster (CSM), metodologías de desarrollo de producto como Design thinking y uso de herramientas de manejo de proyectos (Azure Board, Sharepoint y Power BI).

Líder de Producto Riesgo Crédito

Entre las responsabilidades se encuentra liderar la definición, desarrollo y entrega de soluciones tecnológicas en plataformas AS400 y/o en otras plataformas Cloud, alineadas con las necesidades del negocio bancario, además de ser el puente entre los equipos técnicos y los usuarios de negocio. No se especifica una fecha máxima de aplicación.

Los requerimientos incluyen:

Bachillerato en Ingeniería en Sistemas, Informática, Ciencias de la Computación, Ingeniería Industrial o carrera afín.

Formación complementaria en metodologías ágiles.

Experiencia comprobada como Product Owner en proyectos tecnológicos.

Conocimiento en herramientas de gestión de producto (Jira, Confluence, etc.).

Habilidad para liderar equipos técnicos y coordinar con áreas de negocio.

Excelentes habilidades de comunicación, documentación y validación de requerimientos.

Capacidad para trabajar en entornos ágiles y dinámicos.

Mentalidad resolutiva, energética y colaborativa.

Deseable experiencia previa en el sector bancario o financiero, conocimiento funcional de plataformas AS400 y procesos de ingeniería de datos, así como habilidades en análisis de datos y comprensión de modelos de negocio.

Líder de Producto Digital

Quien ostente el cargo tendrá entre sus funciones entregar valor al negocio y al cliente por medio de implementación de funciones en la banca digital a nivel regional, liderar equipos de desarrollo de sistemas, entre otros. La fecha máxima para postular es el 15 de agosto en aplicación interna.

Se solicita:

Experiencia de 3 a 4 años en liderar equipos multidisciplinarios/multipaís (técnicos, diseño, negocio y áreas de control) bajo el marco de trabajo Ágil Scrum@scale y en liderar sesiones ejecutivas, coordinando la preparación de presentaciones y comunicados.

Bachillerato en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín. Certificación actualizada como Product Owner (CSPO) o ScrumMaster (CSM).

Análisis de datos de producto y presentación de información concluyente.

Deseable conocimiento sobre cuentas bancarias, préstamos, tarjetas de crédito y productos de empresas; metodologías de desarrollo de producto como Design thinking, uso de herramientas de manejo de proyectos (Jira, Confluence, Rally o similares), conocimiento en OKRs, KPIs, su aplicación y seguimiento.

Especialista en cumplimiento & gobierno IT (temporal)

El objetivo de este rol es colaborar a las áreas de tecnología de la organización en aspectos relacionados al gobierno de TI, además de la mejora de procesos correspondientes al área. Pese a que no se establece una fecha límite de aplicación, se aclara que se trata de una plaza en modalidad híbrida que combina la presencialidad y el teletrabajo.

Los requisitos son:

De 3 a 4 años de experiencia en liderar mejora continua en los procesos de TI y auditar riesgos tecnológicos.

Fundamentos de COBIT, ITIL en cualquiera de sus versiones, CISA, CGEIT, CRISC, CISA, Green Belt.

Las fechas límite de aplicación no se especifican en todos los puestos, por lo que debe consultar según la vacante de interés. (John Durán)

Ingeniero de redes y telecomunicaciones

Quien postule debe estar dispuesto a dar soporte infraestructura equipos que conforman la red y telecomunicaciones, ubicados en los centros de datos donde BACLATAM opera, así como apoyo a los países de la región. La modalidad también es híbrida.

Para postular se solicita:

Bachiller o licenciatura en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica o carrera afín.

Contar con tres años de experiencia en implementación y desarrollo de proyectos de alta complejidad en redes, telecomunicaciones y seguridad redes. También en conectividad de ambientes On-Premise con proveedores servicios nube.

Cisco Certified Network Asssociate

CCNA-Cisco Certified Network Asssociate CCNA y Seguridad

Certificación Professional CCNP (deseable)

Microsoft Azure Administrator Associate

Microsoft Certified Network Engineer Associate Azure

AWS Certified Advanced Networking Sepecialist

Especialista Riesgos S.I.

La principal responsabilidad será velar por la gestión de riesgos de Seguridad de la Información basado en las políticas, estándares internos, así como prácticas internacionales para controlar y proteger tareas de la empresa. La modalidad es híbrida en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Los requisitos son los siguientes:

Bachillerato universitario finalizado en Ingeniería en Sistemas, Informática, Ciberseguridad o afín al puesto.

Experiencia analizando datos.

Experiencia trabajando en el sector financiero.

Experiencia en gestión de riesgos o seguridad de la información.

Curso o certificación en ISO27000 (deseable).

Además, destacan algunos beneficios como la obtención de un seguro médico privado y asociación solidarista.

Data Scientist

Su función es desarrollar y calibrar modelos de machine learning AML orientados a la detección temprana de patrones de comportamiento asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Se pide:

Estudios universitarios finalizados en carreras de Estadística, Economía, Ciencias Actuariales, Matemática. Deseable Licenciatura.

Más de dos años de experiencia en posiciones similares relacionados con ciencia de datos, en gestión de proyectos, con habilidades de liderazgo técnico y comunicación efectiva. Preferiblemente con enfoque en el sector bancario o financiero.

Dominio de técnicas de Machine Learning y Deep Learning, con experiencia en modelos supervisados y no supervisados, incluyendo segmentación, análisis discriminante y modelos de predicción.

Sólido manejo de R y Python, utilizando sus principales bibliotecas para ciencia de datos y aprendizaje automático (como scikitlearn, keras, tensorflow, xgboost, caret, entre otras).

Competencia en el uso de Excel, SQL y Power BI para la manipulación, análisis y visualización de datos.

Especialista investigador UX

Consiste en diseñar diversas técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener información profunda y accionable sobre los comportamientos, motivaciones y necesidades de usuarios. La modalidad es híbrida en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Los requerimientos son:

Bachillerato universitario completado en Antropología, Sociología, Psicología o carreras afines.

Experiencia comprobable en investigación UX o investigación social y del comportamiento humano (mínimo tres años).

Habilidad en investigación de campo.

Técnicas para la exploración y comprensión del comportamiento de clientes.

Al igual que el anterior, incluye beneficios como seguro médico privado y una asociación solidarista.

Especialista de UX

El motivo del puesto es contribuir en la conceptualización de productos y servicios digitales mediante el apoyo en las diferentes etapas del proceso de diseño de cada necesidad a solventar.

Se solicita:

Bachillerato Diseño de UX, Ingeniería del Software, Ingeniería Industrial, Diseño Gráfico, Marketing.

Experiencia de 3 años en realizar testing , análisis y cambios de usabilidad para optimizar la UX / CX en el sitio web.

, análisis y cambios de usabilidad para optimizar la UX / CX en el sitio web. Diseñar páginas web promocionales, optimizadas para ventas y experiencia del usuario.

Desarrollo de nuevos productos hacia el cliente.

Capacidad de trabajar de forma independiente y en equipo.

Deseable conocimiento de herramientas de diseño UX como Figma, Sketch o Adobe XD, conocimientos en soluciones financieras.

Líder Experiencias Integradas

Se encarga de liderar el diseño, la ejecución y gobierno de las soluciones de valor agregado en la región. También actúa como el punto de contacto principal con las áreas locales. Se manejo por modalidad híbrida.

Los requisitos:

Licenciatura en Ingeniería Industrial, Economía, Administración de Empresas con énfasis en Finanzas o carrera afín.

Más de cuatro años de experiencia en posiciones similares gestionando e implementando proyectos, entendimiento de productos y/o servicios basados en experiencias / beneficios con equipos multidisciplinarios, análisis de procesos, generación y análisis de resultados, entre otros.

Excel intermedio-avanzado.

Conocimiento en análisis de datos y modelaje financiero.

Inglés nivel intermedio o avanzado.

Generación y presentación de reportería o dashboards, y presentaciones ejecutivas.

Ingeniero de servicios en la nube

Se encarga de gestionar los servicios bajo arquitectura cloud para garantizar la calidad y entrega continua del portafolio de aplicaciones asignado mediante la generación de propuestas y estrategias.

Entre los requerimientos, se encuentran: