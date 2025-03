Librería Internacional ya abrió local en el edificio que antes ocupó Lehmann en San José ¿cómo fue posible?

La Librería Internacional acaba de abrir su local más grande, de 1.000 metros cuadrados, nada más ni nada menos que en el icónico edificio Lehmann, en el corazón de la Avenida Central de San José, una locación que por mucho tiempo fue de uno de sus competidores, la Librería Lehmann y posteriormente de una tienda de ropa: Eta Fashion.

El Financiero conversó con Ericka Marín, subgerenta general de la Librería, para conocer más detalles del negocio en el 2025, cuando precisamente cumplen 30 años en el mercado. La marca fue fundada en 1995 en un local en Barrio Dent por Hans Venier.

Actualmente la cadena tiene 32 sedes físicas en todo el país y la subgerente indicó que el plan para este año es seguir creciendo, con énfasis en la zonas rurales.

Érica Marín, subgerente general de Librería Internacional. (Foto cortesía Librería Internacional / Para EF)

¿Cómo surgió la idea de establecerse en este local en la Avenida Central que por muchos años también fue de uno de sus competidores?

El tema de quién estaba en ese local no es algo en sí que pesara en la decisión porque estamos en la Avenida Central desde hace muchísimos años y es un punto estratégico para nosotros.

En el año 2024 vimos un letrero que decía que que se alquilaba el edificio, en ese momento el inquilino era la tienda de ropa Etafashion, y el letrero tenía un número para los interesados, los contactamos, nos dijeron que enviáramos nuestra información y empezamos a negociar y dichosamente nos lo adjudicaron.

LEA MÁS: ¿Se lee mucho o poco en Costa Rica? Librería Internacional responde y apuesta por más librerías

Tras esta apertura, ¿mantendrán el otro local que tienen a 75 metros de este nuevo?

Sí, sí se mantiene funcionando. La Avenida Central es un punto estratégico para cualquier comercio y la oferta de libros también es muy grande, entonces perfectamente pueden convivir los dos puntos. Imagínese lo que sería dejar un punto en la Avenida Central, después no lo podés recuperar.

¿Cuáles son los planes que tiene la Librería para este año en cuanto a expansión?

El año pasado nosotros tuvimos una muy buena incursión en zonas rurales, ya hace unos años estábamos en Herradura y el año pasado logramos abrir locales en Pérez Zeledón, San Ramón y San Carlos. Para este 2025, lo principal es seguir desarrollando la zona rural, con aperturas en Guápiles y Liberia.

No descartamos más aperturas en el resto del año porque mucho depende de lo que se vaya desarrollando, por ejemplo AutoMercado es un socio estratégico nuestro y si ellos abren proyectos, siempre evaluamos estar ahí con ellos.

¿Específicamente dónde se ubicarán estas nuevas sedes?

Ambos van a estar en la misma cadena de plazas comerciales, que se llama Vistana. La plaza comercial de Guápiles ya está operando, con comercios ya funcionando, se ubica paralela a la ruta 32. La de Liberia está en desarrollo, al frente del aeropuerto Daniel Oduber y estimamos que ya para marzo o abril deberían estar entregando.

El edificio de la antigua Librería Lehmann, ahora albergará a la Librería oeste. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo perciben la competencia actual en el segmento de las librerías?

El mercado lo vemos con mucho respeto, no nos sentimos la empresa más fuerte y la marca Librería Internacional está ahí para servir a los gustos y preferencias de los clientes. Nos enfocamos mucho en escuchar qué es lo que andan buscando.

Sabemos que hay otras librerías en Costa Rica y respetamos la oferta que ellos tienen, pero para nosotros lo principal es enfocarnos en qué es lo que quieren nuestros clientes y qué se está vendiendo muy bien a nivel internacional.

Nuestra oferta no son solo libros, tenemos productos que son complementarios como juguetes educativos, rompecabezas, artículos de cocina, tratamos de englobar todo bajo un mismo concepto que para nosotros siempre ha sido enriquecer la cultura y el estilo de vida de nuestros clientes, así como contribuir con propuestas lúdicas que generen tiempo lejos de la pantalla.

¿Es el precio un factor que puede alejar a las personas de la lectura en Costa Rica?

Por una cuestión económica, entre más accesible sea un bien, mayor va a ser la demanda. El precio de los libros no es algo que se pueda poner antojadizamente, tienen un precio internacional y Librería Internacional hace todo lo posible por ofrecer los precios justos. Además, contamos con el programa de lealtad Socio Libro Club, en el cual con una compra mínima de ¢12.000 ya la persona queda afiliada y muchos de los libros que ofrecemos tienen un precio diferenciado para ellos.

LEA MÁS: Librería Internacional ocupará icónico edificio Lehmann. Conozca cuándo abrirá el nuevo local que será el más grande de la cadena

¿Cómo funciona el proceso de la importación de títulos y también de fijación de precio?

Siempre estamos muy atentos a qué es lo que se está vendiendo y del país que lo tengamos que traer, lo traemos, en eso no tenemos miedo. Importamos desde España, Estados Unidos, México, Colombia y Argentina que son los países que tienen más casas editoriales y que tienen producción de libros más alta.

Tratamos de consolidar la mayor cantidad de mercadería para que el costo sea lo más bajo posible, buscamos el medio de transporte más bajo: marítimo o terrestre hasta donde se pueda y pues eso también obliga de nuestra parte a presionar mucho las editoriales para que nos entreguen rápido, para no tener que recurrir al transporte aéreo y ya una vez llegado el libro acá, pues se tiene el total de los costos de la importación y el precio se rige mucho por el precio internacional, entonces uno trata de verdad que al cliente no le salga mucho más alto comprar que si lo trajera de afuera.

¿Qué tan importante es para ustedes el servicio de venta en línea?

Es una sucursal más para nosotros y muy importante porque nos permite llegar a lugares donde no donde no tenemos tienda o bien a personas que no quieren entrar en el rol de ir a un centro comercial, entonces para nosotros el sitio web tiene la misma importancia que cualquiera de nuestras sucursales físicas.

Con respecto a la opción de los libros electrónicos, ¿consideran que se complementan con los físicos o hay alguno que crezca más que el otro?

Los datos de la industria dicen que el libro físico crece más que el electrónico y en Costa Rica pensaría que es que es igual, no estamos de momento en el negocio de los libros electrónicos, pero el crecimiento del libro físico sí se da y es más grande que en el electrónico.

La oferta de la Internacional no solo son libros, en los últimos años han crecido las opciones para sus clientes. (Jose Cordero)

¿Se han planteado la posibilidad de entrar al mercado de los e-books?

Sí claro. Es una opción que pronto los clientes van a ver en nuestra página web.

LEA MÁS: Entre páginas y letras: descubra nueve datos sobre los hábitos de lectura que interesan en cultura y a editoriales y librerías

¿Cómo es la relación de ustedes con los autores costarricenses para que ellos puedan promover sus obras?

Mucho viene del contacto con las editoriales, hay algunas que se mueven mucho, nos presentan autores, nos recomiendan con quién se pueden hacer presentaciones y demás y trabajamos muy en conjunto en esa parte. Además, tenemos un mes en especial, setiembre, por ser el mes patrio, en el que sí tratamos muy fuerte de hacer presentaciones de autores nacionales y darle muchísima importancia a la literatura nacional.

Igualmente cuando hay oportunidades como la Feria del Libro siempre tratamos de resaltar la literatura y los autores costarricenses.