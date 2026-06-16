Negocios

Librería Lehmann cierra sus operaciones este martes tras 130 años de historia

Anuncio se dio por medio de redes sociales

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Librería Lehmann, uno de los nombres más emblemáticos del mundo del libro en Costa Rica, se despide del mercado nacional tras 130 años de historia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Librería LehmannCierre Lehmann
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.