Los 10 empresarios más ricos de América Latina en 2025: ¿quiénes son y en qué negocio están? (varios son de México)

El Bloomberg Billionaires Index de noviembre de 2025 revela un ranking dominado por México, Brasil y Colombia, donde sectores tradicionales como las telecomunicaciones y los recursos naturales siguen siendo pilares fundamentales de la fortuna regional, al tiempo que el capital tecnológico y financiero gana terreno rápidamente.

La lista de los diez individuos y familias más acaudalados de la región refleja la persistencia de imperios construidos sobre décadas de operación y control de mercados clave, frente a la irrupción de nuevas fortunas generadas en el ecosistema digital y financiero.

Carlos Slim, Germán Larrea e Iris Fontbona encabezan el listado, manteniendo el protagonismo de México y Chile en la acumulación de capital. Sin embargo, la presencia de Eduardo Saverin y David Vélez señala un cambio generacional y sectorial significativo.

El análisis del Bloomberg Billionaires Index a noviembre de 2025 muestra las siguientes diez posiciones principales en América Latina:

Carlos Slim (México): $113.000 millones, provenientes de América Móvil y Grupo Carso. Germán Larrea (México): $52.100 millones, derivados de Grupo México y Grupo Cinemex. Iris Fontbona y familia (Chile): $42.200 millones, ligados al Grupo Luksic. Eduardo Saverin (Brasil): $32.300 millones, con origen en Meta y B Capital Group. Jorge Paulo Lemann (Brasil): $26.100 millones, asociados a 3G Capital y AB InBev. Jaime Gilinski (Colombia): $23.500 millones, provenientes de Grupo Nutresa y Banco GNB Sudameris. Alejandro Santo Domingo y familia (Colombia): $16.600 millones, relacionados con Grupo Valorem. David Vélez (Colombia/Brasil): $15.500 millones, fundador de Nubank. André Esteves (Brasil): $12.100 millones, ligado al Banco BTG Pactual. Alejandro Baillères (México): $11.700 millones, presidente de Grupo BAL e Industrias Peñoles.

Carlos Slim: El gigante de las telecomunicaciones

Carlos Slim. (Gustavo Valiente / Europa Press/Europa Press)

Carlos Slim Helú mantiene su posición como la persona más rica de América Latina. Su fortuna de $113.000 millones se basa principalmente en el control de América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones que opera en gran parte de la región. Además, lidera Grupo Carso, un conglomerado con intereses en construcción, energía y comercio minorista.

Su patrimonio experimentó un crecimiento notable en la segunda mitad de 2025, impulsado por la valorización bursátil de sus empresas. La Fundación Carlos Slim canaliza su actividad filantrópica hacia proyectos de salud y educación.

Germán Larrea y el poder de la minería

Germán Larrea (Susana González/Bloomerang)

Germán Larrea Mota-Velasco ocupa el segundo lugar con un patrimonio de $52.100 millones. Como figura central de Grupo México, su fortuna está estrechamente ligada a la extracción y procesamiento de cobre, un metal crítico para la transición energética global.

El auge en la demanda de esta materia prima contribuyó significativamente al crecimiento de su riqueza en 2025. También controla Grupo Cinemex, una de las principales cadenas de cines en México.

Iris Fontbona: Liderazgo en el cobre chileno

Iris Fontbona. (Yahoo/Finanzas)

Iris Fontbona, matriarca de la familia Luksic, es la mujer más rica de la región con una fortuna de $42.200 millones. El Grupo Luksic controla Antofagasta Minerals, una de las principales productoras de cobre de Chile y el mundo.

Además de la minería, el holding tiene intereses en el sector financiero, industrial y de bebidas a través de Quiñenco.

Eduardo Saverin y el auge tecnológico

Eduardo Saverin. (AFP/Getty Images)

Eduardo Saverin, cofundador de Meta, representa la nueva generación de multimillonarios tecnológicos. Su patrimonio de $32.300 millones proviene principalmente de su participación en la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Como inversor de capital de riesgo a través de B Capital Group, Saverin busca identificar y apoyar empresas tecnológicas emergentes a nivel global, diversificando su portafolio más allá de Meta.

Jorge Paulo Lemann: Finanzas y consumo masivo

Jorge Paulo Lemann ( - /The Nature Conservancy)

Jorge Paulo Lemann, con una fortuna de $26.100 millones, es una figura clave en el mundo de las finanzas y el consumo. Como cofundador de 3G Capital, ha participado en importantes adquisiciones globales en la industria de alimentos y bebidas. Es uno de los principales accionistas de Anheuser-Busch InBev, el mayor fabricante de cerveza del mundo.

A través de la Fundação Lemann, promueve la educación pública de calidad y el desarrollo de liderazgos en Brasil.

Jaime Gilinski y la consolidación bancaria y de alimentos

Jaime Gilinski. (Forbes/Centroamérica)

Jaime Gilinski Bacal, con un patrimonio de $23.500 millones, se ha consolidado como el empresario más rico de Colombia.

Su fortuna se basa en el sector financiero a través de Banco GNB Sudameris y, recientemente, en el sector de alimentos tras la adquisición del control de Grupo Nutresa. Esta expansión lo posiciona como un actor influyente en dos sectores clave de la economía colombiana.

Alejandro Santo Domingo: Diversificación e inversión global

Alejandro Santo Domingo. ( - /Shutterstock)

La familia Santo Domingo, liderada por Alejandro Santo Domingo, posee una fortuna de $16.600 millones. Herederos del imperio cervecero Bavaria, han diversificado su patrimonio a través de Grupo Valorem, un holding de inversión con participaciones en medios de comunicación, industria y servicios.

Su estrategia se centra en la gestión de un portafolio global diversificado para asegurar la preservación del capital familiar.

David Vélez: Revolución fintech en la región

David Vélez. (Cortesía Nubank)

David Vélez, fundador y CEO de Nubank, ha transformado el sector financiero latinoamericano. Su patrimonio de $15.500 millones refleja el éxito de la plataforma digital que busca democratizar el acceso a servicios financieros en la región.

Nubank experimentó un rápido crecimiento en Brasil, México y Colombia, desafiando a la banca tradicional con un modelo de negocio centrado en la tecnología y la experiencia del usuario.

André Esteves: Liderazgo en la banca de inversión

André Esteves (Mauricio Santana/Getty Images)

André Esteves, con una fortuna de $12.100 millones, es el principal accionista de BTG Pactual, el mayor banco de inversión de América Latina.

Su trayectoria incluye la fundación de Pactual, su venta y posterior recompra para crear BTG Pactual. El banco expandió su presencia regional e internacional, consolidándose como un actor clave en los mercados financieros latinoamericanos.

Alejandro Baillères: Plata y seguros en México

Alejandro Baillères. (Internet/Ámbito)

Alejandro Baillères preside Grupo BAL, un conglomerado mexicano con una fortuna familiar estimada en $11.700 millones.

El grupo incluye Industrias Peñoles, uno de los mayores productores de plata del mundo, y GNP Seguros, una de las principales aseguradoras de México. Su patrimonio experimentó un crecimiento significativo en 2025, impulsado por el desempeño del sector minero y financiero.

Industrias Peñoles busca posicionar la minería como un sector estratégico para el desarrollo industrial y la transición energética en México.