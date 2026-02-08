Negocios

Los dueños del Super Bowl: El club de las marcas que han invertido más de $300 millones en la última década

Descubra cuáles son las marcas que más invierten en anuncios durante el Super Bowl. Analizamos el gasto acumulado de gigantes como Anheuser-Busch, PepsiCo y Amazon en la última década y por qué pagan hasta $9 millones por 30 segundos

Por Randall Corella Vargas

Más allá de la masividad y el costo, el atractivo histórico de los anuncios del Super Bowl radica en su estatus como un fenómeno cultural en sí mismo. Durante décadas, el partido ha sido el escenario elegido para el debut de campañas icónicas y experimentos creativos que buscan trascender la publicidad y convertirse en temas de conversación a nivel nacional e incluso global.








Randall Corella Vargas

